Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

Zjistěte během několika málo vteřin, co nejdůležitějšího přinesl dnešní den.

VTEŘINY DNE SPUSTÍTE ZDE:

Poraženým dne je šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Slovenský ústavní soud totiž dospěl k závěru, že bývalí důstojníci StB jsou jako svědci nedůvěryhodní a že Babiš ani neměl nárok slovenský Ústav paměti národa žalovat. Bývalého majitele Agrofertu navíc tíží další kauza, kvůli které ho mají na mušce české orgány činné v trestním řízení. V dotačním podvodu jménem Čapí hnízdo se však mohla angažovat i britská banka HSBC.

Porážku ale utrpěla také organizace UNESCO. Opustil ji totiž nejmocnější stát světa – USA. Stalo se tak již podruhé, přičemž udávané důvody jsou podobné jako v 80. letech: politizace této agentury OSN. Porážku může zažít i Německo, a to od svého tradičního spojence: Rakouska. Vídeň totiž Berlín žene k Soudnímu dvoru Evropské unie za systém mýtného pro osobní auta, který pokládá za diskriminační.

Smůlu měla také osmdesátlitá pacienta nemocnice v Ústí nad Labem. V průběhu běžného rentgenového vyšetření na ni hlava přístroje spadla a zabila ji. A šťastný den neměl ani Jan Klus, bývalý personální šéf strojírenské firmy Unex Uničov. Za to, že zaměstnance propustil, aby pobírali dávky, a přitom je dál zaměstnával na dohodu, půjde na téměř 8 let do vězení a navrch musí zaplatit stomilionovou pokutu.