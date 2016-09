Výbor doporučil schválit finanční ústavu upravenou podle ODS

Praha – Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, takzvanou finanční ústavu, která má s dalšími dvěma zákony zavést pravidla pro omezení zadlužování státu. Výbor v ní doporučil schválit jeden z pozměňovacích návrhů, které předložila ODS. Pokud by ho Sněmovna při závěrečném hlasování schválila, byla by ODS ochotna ústavní zákon podpořit a dodat tak vládní koalici chybějící hlasy pro ústavní většinu, která je pro schválení ústavního zákona nutná.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Samotný ústavní zákon obsahuje dluhovou hranici 55 procent hrubého domácího produktu. Předpokládá také zřízení tříčlenné Národní rozpočtové rady, která by sledovala vývoj hospodaření veřejných institucí a dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti a hodnotila by je.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura předložil čtyři pozměňovací návrhy k tomuto ústavnímu zákonu a výbor dnes doporučil schválit ten z nich, který Stanjura označil jako nejmírnější. Souhlasil s ním i náměstek ministra financí Jiří Volf.

Tento návrh vkládá protidluhová opatření do ústavního zákona a počítá s tím, že pokud by dluh sektoru veřejných institucí vzrostl na 55 procent hrubého domácího produktu, bude muset vláda podniknout stanovená opatření. Například bude muset předložit Sněmovně návrh a výhled státního rozpočtu i rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Kraje i obce budou muset schvalovat své rozpočty na příští rok jako vyrovnané nebo přebytkové.

Nejmírnější verze

„Finanční ústava je náš dlouhodobý programový cíl. A i když to není přesně v tom znění, jaké bychom si představovali, tak pokud vládní koalice podpoří i tu nejmírnější verzi, jako dneska rozpočtový výbor, tak jako klub budeme hlasovat pro přijetí finanční ústavy," řekl Stanjura.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že pokud by se vláda zavázala snižovat strukturální deficit o půl procenta ročně, což je asi 20 miliard korun, byla by jeho strana ochotna finanční ústavu podpořit bez ohledu na to, jaké parametry bude obsahovat. Pokud však není ochotna se k tomu zavázat a míní strukturální deficit naopak zhoršovat, je to podle jeho slov komedie.

Kromě ústavního zákona je součástí vládního návrhu finanční ústavy ještě doprovodný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon, kterým se mění jiné zákony. Výbor zaujal odmítavé stanovisko k návrhu předsedy klubu Úsvitu Marka Černocha, který chce, aby vláda v případě spuštění nástrojů dluhové brzdy nemohla navrhovat zvýšení daní z příjmů.

Ředitel legislativně-právní sekce Svazu měst a obcí ČR Zdeněk Mandík členy výboru varoval před tím, aby nápravná opatření vůči samosprávám obsahoval pouze prováděcí zákon, a nikoli ústavní. Podle názoru svazu by taková úprava byla neústavní.

Sněmovna by mohla o trojicí zákonů zavádějících finanční ústavu hlasovat na své schůzi koncem října.