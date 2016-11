Výbor nepodpořil návrhy odebrat Hradu peníze na platy a cesty

Praha - Prezidentská kancelář zřejmě nepřijde o část peněz na platy zaměstnanců a na zahraniční i tuzemské cesty, jak chtějí poslanci z opozičního klubu TOP 09 a Starostů. Sněmovní rozpočtový výbor dnes tyto požadavky při projednávání návrhu státního rozpočtu pro příští rok nepodpořil. Členové výboru naopak doporučili přidat peníze například na regionální školství nebo na obnovu památek.

Pražský hrad. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Celkově podpořili přesuny uvnitř rozpočtu v objemu téměř 1,5 miliardy korun. Další takové návrhy budou moci poslanci podávat při druhém čtení rozpočtu příští středu.

Pro návrh hlasovala pouze Kovářová

Poslankyně za TOP 09 Věra Kovářová (STAN) chtěla vzít kanceláři prezidenta z peněz na platy asi 5,5 milionu korun. Kovářová řekla, že reaguje na stav, kdy kancelář hlavy státu podle ní dlouhodobě neodvádí profesionální práci a zostuzuje Česko i instituci prezidenta doma a v zahraničí. Jako příklad uvedla pozdní příjezd prezidenta Miloše Zemana na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče nebo vyjadřování hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Předseda výboru Václav Votava (ČSSD) ale řekl, že to nepovažuje za vhodné řešení. Podotkl, že případná pochybení lze řešit personálními pravomocemi. Pro návrh hlasovala pouze Kovářová, ostatní členové výboru se zdrželi nebo byli proti.

Peníze dostane ministerstvo školství

Podobně výbor nepodpořil návrhy Markéty Adamové (TOP 09) na škrty v hradním rozpočtu ohledně cestovného. Adamová z něj chtěla převést 945 tisíc korun, nebo dokonce 1,5 milionu na protidrogovou politiku ministerstva školství.

Poslanci naopak podpořili návrh výboru pro bezpečnost, který chce z peněz na státní dluh přidat téměř 108 milionů Generální inspekci bezpečnostních sborů, z toho největší část by měla jít na platy jejích zaměstnanců.

Spravedlnost získá miliony na rekonstrukci věznice

Ve výboru ve středu uspěl i návrh školského výboru na přesun 50 milionů korun z peněz na obsluhu státního dluhu do rozpočtu ministerstva školství na podporu mládeže, dalších 100 milionů by mělo ministerstvo získat ze stejného zdroje na regionální školství.

Výbor podpořil návrh Antonína Sedi (ČSSD), aby ministerstvo spravedlnosti dostalo z peněz na státní dluh 15 milionů korun na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti. Ze stejného zdroje by měl totožnou částku získat i úřad vlády na protidrogovou politiku, jak navrhl Ladislav Šincl (ČSSD).

Výdaje na památky stagnují

Kovářová, Votava, Roman Procházka (ANO) a Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) prosadili ve výboru 100 milionů navíc na obnovu památek. „Víme, že památky jsou dlouhodobě podfinancované. Pokud se podíváme na rozpočet, tak výdaje na památky stagnují," argumentoval Procházka. O částku by přišla Všeobecná pokladní správa.

Výbor podpořil i přesuny uvnitř rozpočtu ministerstva práce. Sociálně právní ochrana dětí by si měla polepšit o 220 milionů, o 323 milionů víc by mělo směřovat na investice do sociálních služeb a o 200 milionů korun by se měla posílit sociální práce v obcích.

Čtěte také: Valachová uspěla. Přibudou místa ve školkách, porostou platy učitelů