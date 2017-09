Výbuch v kasárnách: munice neměla v administrativní budově co dělat

Nedali by jste si šest tisíc let starého Merlota? Možná budete mít příležitost ho ochutnat. Přesně takhle staré víno totiž objevili italští archeologové v jeskyni na Sicílii. Stáří nádob s vínem datují do čtvrtého milénia před naším letopočtem. Objev dokazuje, že staří Italové znali technologii výroby vína mnohem dříve, než se dosud myslelo.