Výbuch v kasárnách: vojáka pustili z nemocnice, ubytovna je opravená

Poškozená budova v areálu Vojenské akademie ve Vyškově je už opravená. Tři týdny po tragickém výbuchu munice, který zabil jednoho člena Vojenské policie a dalšího zranil, se provoz vrátil do normálu. Sdělila to mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová. „Mohu potvrdit, že ubytovna Jugo je opravená. A slouží tak jako dřív,“ uvedla mluvčí.

Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích už také propustila domů zraněného vojáka. „Zraněný příslušník Vojenské policie byl minulý týden propuštěný do domácího léčení. Jeho pracovní neschopnost však stále trvá,“ informovala Zechmeisterová.

Vyšetřování tragického výbuchu, k němuž došlo ve veřejnosti nepřístupných sklepních prostorách, trvá už tři týdny. Státní zástupce Petr Bejšovec nechce dosavadní zjištění komentovat. „Dokud se případ neuzavře, nebudu poskytovat jakékoli informace. Nedokážu ani říci, jak dlouho bude vyšetřování okolností okolo výbuchu trvat. Pravděpodobně ale několik měsíců,“ odhadoval Bejšovec.

Také podle Zechmeisterové je na nějaké závěry stále brzy. „Vyšetřování stále trvá. Úplně uzavřené bude až za několik měsíců,“ vzkázala mluvčí ministerstva obrany. Jak dodala, k okolnostem výbuchu nebo počtu vyšetřovacích verzí nebude ministerstvo zatím poskytovat žádné informace.

Podle zjištění Deníku Rovnost jsou mezi příslušníky Vojenské akademie slyšet obavy z možné snahy zamést nešťastnou událost pod koberec. „Nikdo tady o tom nemluví, vše běží jako dřív. Asi se snaží o to, aby na to lidé zapomněli, přece jen je to velký problém,“ řekla jedna z příslušnic Vojenské akademie, která si nepřála uvést jméno.

Podobně to vidí i její kolega. „Nikdo nám k tomu už nic neřekne. Myslí si, že zapomeneme a časem to vyšumí,“ vyjádřil se muž, jehož jméno redakce zná.

Jedinou potvrzenou informací tak zůstává, že munice neměla v místě výbuchu co dělat. Podle zjištění Deníku Rovnost se mělo jednat o granáty.