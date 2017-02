Výbuch v Poličce: 19 zraněných. Policie chystá evakuaci okolí

Muniční továrnou v Bořinách u Poličky otřásly exploze. K prvním došlo v areálu po dvanácté hodině. Následný rozsáhlý požár pak měl za následek sérii dalších nekontrolovatelných výbuchů. Na místě bylo zraněno devatenáct lidí, tři z toho kriticky. Záchranáře zraňovaly šrapnely.

Strojírnami v Bořinách u Poličky otřásaly ve čtvrtek exploze. Před půl dvanáctou došlo ve firmě, která se zabývá likvidací munice k výbuchu a ten zapříčinil rozsáhlý požár a sérii dalších nekontrolovatelných explozí. Zranění utrpělo devatenáct osob, tři z nich jsou v kritickém stavu. Kvůli události byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu i aktivován traumaplán pro nemocnice. Podle prvních informací hejtmanství v Pardubickém kraji mělo jít o explozi trhaviny v cisterně. Policie rozhodla o evakuaci obyvatel z okolí strojíren.

Situace na místě byla značně nepřehledná, zasahující záchranáři se z nebezpečného prostředí museli stáhnout. V boji s požárem pokračují pouze stabilní bezobslužná hasicí zařízení. Záchranáři v bezpečné vzdálenosti zřizují velitelské stanoviště, na místo před čtrnáctou hodinou dorazil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle hasičů je situace po patnácté hodině již stabilizovaná. Objekt s trhavinami dál hoří, ale je izolovaný od ostatních. "Z bezpečné vzdálenosti objekt monitorujeme, i zvrchu ho kontroluje policejní vrtulník. Budeme čekat, až to vyhoří," řekl náměstek ředitele krajských hasičů Aleš Černohorský. Jak dlouho to bude trvat, nelze podle něj odhadnout, hlavní slovo budou mít pyrotechnici a policie.

Krajský úřad havarijní plány podniků s obdobnou výrobou schvaluje, další opatření zajištění areálu možná nebudou potřeba. "Havarijní plán objektu s takovými mimořádnými událostmi počítá, my pravidelně kontrolujeme, zdali existuje, zdali je aktuální," řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD), který odjel na místo neštěstí.

Oheň dohořel, chystá se evakuace, zavírají silnice

Před patnáctou hodinou už na místě výbuchu přestalo hořet. Dobrovolné jednotky hasičů jsou odesílány zpět na základny, situaci na místě ale stále sleduje hasičský štáb a pyrotechnici.

Policie v okolí Poličských stojíren uzavírá silnice a komunikace v okolí 1200 – 1300 metrů od areálu strojíren jako takzvanou bezpečnostní zónu. Uzavřena bude i silnice do Jedlové a příjezd ke strojírnám od Poličky.

Pravděpodobně se evakuace bude týkat i některých obyvatel domů ležících v nově určených ochranných pásmech. "V tuto chvíli zjišťujeme, kolika osob by se to případně mohlo týkat," uvedla mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.

Byl aktivován traumaplán

"Létají tu šrapnely, jsou posekaná auta, máme už několik zraněných hasičů," uvedl krátce po poledni z místa jeden ze zasahujících záchranářů. Zraněni byli tři profesionální a jeden dobrovolný hasič. Zranění ani jednoho z nich by neměla být vážná. Ve třech případech šlo o zranění střepinami, nejvíce zraněn byl hasič, kterého rázová vlna po výbuchu doslova smetla z cisterny.

V Pardubickém kraji byl kvůli neštěstí aktivován takzvaný traumaplán, který uvedl do pohotovosti nemocnice. Toto opatření bylo po čtrnácté hodině odvoláno, další velký příjem zraněných už se zřejmě neočekává. Policie v současné době uzavírá okolí strojíren a vytyčuje cestu pro záchranáře k nejbližším nemocnicím, což potvrzuje i náš kolega na místě. "Policisté regulují dopravu po trase mezi strojírnami a nemocnicemi, jsou doslova na každé křižovatce," hlásí z místa Jiří Šmeral.

Záchranná služba spolu s hasiči třídí na místě zraněné a zřizují mobilní stanoviště první pomoci.

"Je tu deset našich posádek záchranné služby a točí se tu tři vrtulníky. Většina zranění jsou řezné a tržné rány od šrapnelů, bohužel také tři osoby na místě utrpěly kritická zranění. Šlo o masivní popáleniny či vdechnutí hořících splodin," doplnil Pavel Svoboda.

"Situace na místě je v tuto chvíli z pohledu záchranné služby zajištěna. Kdo potřebuje zdravotní pomoc, tak ji dostal. Zatím ale nebylo možno vstoupit do místa, kde k výbuchu došlo. Vrtulníky už dva nejvážněji zraněné předali do popáleninových center," uvedl dále ředitel záchranné služby.

Nemocnice povolaly do práce zdravotníky

Záchranáři na místě také přišli o jeden sanitní vůz. "Ano, to mohu potvrdit. Jedna naše sanitka na místě je v této chvíli vyřazena z provozu. Šrapnel proletěl dveřmi. Nikomu z posádky se ale naštěstí nic nestalo," dodal ředitel záchranné služby.

„V této chvíli (13:30) jsme přijali šest lehce zraněných pacientů, další ošetřují v chirurgické ambulanci v Poličce a v Litomyšli," uvedl Pavel Kunčák, ředitel Svitavské nemocnice. Nemocnice přijala do 14:00 hodiny osm zraněných. „Po přijetí výzvy byl u nás vyhlášen Traumatologický plán, který pro zaměstnance znamená přerušení běžného chodu nemocnice a okamžité zahájení příprav na ošetření většího počtu osob," dodal Kunčák.

Žena, která bydlí v domě před branou strojírny se při prvním výbuchu vracela z práce domů. "Kouř jsem neviděla, ale hrozně jsem se lekla toho, jak to bouchalo. Máme tu strach, pamatujeme si poslední výbuch v roce 2015, kdy jsme byli zrovna kousem od místa výbuchu. Myslím, že moc dobře to tu zajištěné nemají, alespoň to si myslím," svěřila se reportérovi Deníku.

Společnost se kromě likvidace munice zabývá výrobou pneumatických systémů, technologií pro měření i čerpání tekutin a dále produkcí dílů a sestav určených zejména pro automobilový průmysl.

Nehody při manipulací s municí:

- Zatím k poslednímu neštěstí ve strojírnách v Poličce došlo v září 2015, kdy vybuchl manipulační vozík. Následoval výbuch asi 320 tun střelného prachu.



- 21. září 2015 - V podniku výrobce munice Sellier&Bellot ve Vlašimi na Benešovsku explodoval střelný prach. Zahynuli tři zaměstnanci. Policistům se příčinu exploze nepodařilo zjistit a případ byl na přelomu loňského a letošního roku odložen.



- 9. září 2015 - V areálu Poličských strojíren explodovalo 320 tun střelného prachu v hale o rozměrech přibližně 100 krát 50 metrů. Střecha haly při explozi odletěla více než 50 metrů do lesa. Při následném požáru se lehce popálili dva lidé.



- 16. října 2014 - V muničním areálu u Vrbětic, části obce Vlachovice na Zlínsku vybuchl sklad s 58 tunami vojenského materiálu včetně munice. Při výbuchu zahynuli dva lidé. V prosinci pak explodoval další sklad s 98 tunami vojenského materiálu. Oba objekty si pronajímala firma Imex Group. Areál dodnes čistí pyrotechnici.13. ledna 2003 - Výbuch ve zbrojovce Sellier&Bellot ve Vlašimi na Benešovsku zabil jednoho člověka a dalšího zranil. Explozi způsobily zbytky třaskavé rtuti v opuštěném objektu.



- 20. dubna 2011 - Výbuch v areálu pardubické firmy Explosia zničil dva železobetonové podzemní objekty, další budovy poškodil. V objektu se vyráběl Perunit, což je trhavina dynamitového typu. Exploze usmrtila čtyři lidi, dalších devět se zranilo. Přesnou příčinu neštěstí s nejvíce oběťmi na životech za posledních 15 let se nepodařilo určit.13. listopadu 2007 - V Poličských strojírnách vybouchl při likvidaci armádní munice granát. Exploze vážně zranila jednu ženu, další dva pracovníci utrpěli lehčí zranění. Po výbuchu vznikl požár, který zaměstnanci uhasili.



- 14. prosince 2007 - V areálu bývalých armádních skladů v Novém Městě pod Smrkem - Hajništi, kde firma STV Group likvidovala vyřazenou munici, se ozvaly výbuchy a vypukl požár. Po dvou hodinách se jej podařilo zlikvidovat. Jeden člověk utrpěl popáleniny.