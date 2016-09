Výdaje VZP na biologickou léčbu zřejmě o miliardu překročí plán

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) chce se svým německým protějškem Thomasem de Maiziérem řešit případnou součinnost Česka při repatriaci migrantů z Německa. Chtěl by také získat podporu pro lepší fungování takzvaných hotspotů, tedy zařízení pro registraci uprchlíků. Řekl to dnes před odletem do Berlína novinářům. V souvislosti s tlakem Evropské komise na přebírání žadatelů o azyl z Řecka a Itálie uvedl, že Česko do konce roku žádné běžence podle unijních kvót přijmout neplánuje.