Vydání Babiše a Faltýnka se protahuje. Rozhodne se večer?

Babiš a Faltýnek čelí podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Podle policie zneužili 50milionovou dotaci na projekt Farma Čapí hnízdo. Proto se dnes ve sněmovně hlasuje o jejich vydání či nevydání.

Už ta šaráda skončila? Proč se tolik plká když oba souhlasí s vydáním? — Dalibor Dědek (@dedekdalibor) September 6, 2017

Samotnému hlasování ale předcházela výměna názorů, která zabrala už víc jak tři hodiny. Jednání bylo nakonec v 12:48 přerušeno do 14.40 hodin. Jelikož jsou ale na odpolední program pevně zaražené body, je možné, že poslanci hlasování o Babišovi s Faltýnkem protáhnou až do večerních hodin.

Babiš: Vydejte mě!

„Mě neumlčíte, nezastrašíte, nezastavíte, a také se mě nezbavíte. Klidně mě vydejte. Žádám vás o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo,“ řekl Babiš poslancům. S vydáním podle svých slov nemá problém.

„O mém osudu v politice, protože kauza mě má jednoznačně v politice zlikvidovat, rozhodnou občané ve volbách,“ dodal.

Faltýnek: Očistíme se

Pro své vydání bude i Babišova pravá ruka Jaroslav Faltýnek, který zopakoval, že jde o politickou kauzu. Celé měsíce se podle něj hovořilo o tom, jak před volbami budou obviněni.

„Já sám budu hlasovat pro své vydání,” prohlásil na závěr své řeči. „Jsem optimistou a věřím, že žiji v právním státě. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. Myslím si, že pravda zvítězí a my očistíme své jméno,” řekl Faltýnek.

Opozice: ANO dělá rozdíly

Slovo si pak vzal člen mandátového a imunitního výboru Martin Plíšek (TOP 09).

„Musím konstatovat, že členové hnutí ANO vystupují k imunitě svých poslanců rozdílným způsobem,“ podotkl. V případech, kdy se vydávali jiní poslanci, podle něj vždy hlasovali pro, a nyní mluví o „účelovce“. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek pak dodal: „Nerozhodujeme o vině a trestu, ale jenom o tom, zda tomu rozhodování dáme volný průchod. O ničem jiném.“

ČSSD: Fňukáte, je to nedůstojné

Zostra se pak do Babiše a Faltýnka pustil volební lídr sociálních demokratů a šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.

„Největší pozornost věnujete svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady brečte, celý den. To vám bylo málo? Vždyť je to nedůstojné. Taky jsem musel do TV, když nám zavřeli Ratha. Nebylo to příjemné. Já jsem se s tím vyrovnal, tak z toho nebuďte tak úplně rozměklí,” zahřímal svou typickou rétorikou Zaorálek, přičemž sklidil potlesk levé části dolní komory.