Vydání Nikulina bude soud v květnu řešit přímo ve vazební věznici

O přípustnosti vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina bude pražský městský soud rozhodovat přímo ve vazební věznici, a to z bezpečnostních důvodů. Ve čtvrtek to sdělila mluvčí soudu Markéta Puci. Dodala, že veřejné zasedání se uskuteční 11. května. Soudní senát se bude v tentýž den zabývat vydáním jak do Spojených států, tak i do Ruska - o extradici totiž zažádaly obě země.

Zasedání k přípustnosti vydání do cizích států se běžně konají v budovách soudů, Nikulinův případ je tak výjimkou. „Soud bude rozhodovat v jednací síni Vazební věznice Praha Pankrác. Veřejnost není z jednání vyloučena, avšak její účast bude omezena jak kapacitou sálu, tak i interními pravidly věznice," vysvětlila mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Útok ruských hackerů na Prahu? Fantazie, tvrdí Moskva

Podle Městského státního zastupitelství v Praze jsou obě varianty extradice v souladu se zákonem, samotný Nikulin upřednostňuje vydání do vlasti. Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby extradici Nikulina do USA zabránila. Postup Spojených států označila za „součást honu na ruské občany po celém světě". Česká policie mladíka zadržela loni 5. října v jednom z pražských hotelů, a to po spolupráci s FBI. Kalifornský federální soud Rusa následně 22. října obvinil z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. Nikulin údajně v březnu 2012 využil internet k přístupu do počítačů patřících profesní sociální síti Linkedin a získal hesla jejích uživatelů s úmyslem ukradené informace buď prodat, nebo je využít k neoprávněnému přístupu k dalším počítačům a účtům. V USA mu za to hrozí až 30 let vězení a pokuta milion dolarů (zhruba 26 milionů korun). ČTĚTE TAKÉ: O vydání hackera Nikulina požádalo Rusko i Spojené státy Poslední slovo bude mít ministr spravedlnosti Rusko pak na Nikulina vydalo počátkem listopadu zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (zhruba 88 tisíc korun), kterou podle obvinění spáchal v roce 2009. O Nikulinovo vydání požádaly USA i Rusko ve stejný den - 16. listopadu. Poslední slovo ohledně vydání bude mít ministr spravedlnosti, který může Nikulina nevydat i navzdory soudnímu rozhodnutí. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech stanoví, že při rozhodování, kterému cizímu státu bude obviněný vydán, ministr zváží zejména pořadí, v jakém byly žádosti doručeny, okolnosti spáchání trestných činů včetně jejich závažnosti a také pravděpodobnost, s jakou mohou dotčené státy dosáhnout dalšího vydání obviněného ze státu, kam ho Česko vydá. ČTĚTE TAKÉ: Hackeři získali z ministerstva 7000 dokumentů

