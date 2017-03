Vyhazov za platy? Ředitel záchranky je zvýšit musel

Když se s partnerku vrátili večer z baru, našli svého osmiměsíčního syna, jak hystericky pláče v postýlce. Jeho otec se ho nejprve snažil uklidnit, když ale nic nepomáhalo, několikrát syna uhodil do obličeje a po hýždích. Nakonec muž kojence odhodil zpět do postýlky, čímž mu způsobil podlitiny na tváři, hýždích a zádech. Za to všechno poslal ve čtvrtek soud třiatřicetiletého muže ze Znojma do vězení na šest a půl roku. Rozsudek zatím není pravomocný.