Vymazat Lidice z mapy se nacistům nepodařilo

/INFOGRAFIKA/ Vyhlazení Lidic, které nacisté před 75 lety vypálili a významnou část obyvatel vyvraždili jako odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, si v sobotu v areálu Památníku Lidice připomenou nejen místní, ale i četní pozvaní hosté.

Program pietní vzpomínky zahájí v devět hodin mše celebrovaná na základech někdejšího kostela sv. Martina biskupem Tomášem Holubem, součástí vzpomínkové akce pak jsou kladení věnců u společného hrobu i vystoupení chlapeckého sboru Bruncvík. Následuje přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, v jejímž rámci se představí soubory ze 14 krajů; účastníky půl hodiny před polednem přivítají politik Přemysl Sobotka a vystoupení Martina Chodúra. Lidickou tragédii však připomenou i další rozmanité akce. Nechybí mezi nimi třeba tradiční štafetový běh Javoříčko–Ležáky–Lidice.

Nezůstal ani hřbitov

Vyhlazením Lidic nacisté za druhé světové války šokovali celý svět. S příslovečnou německou důkladností vylidněnou obec zbořili pomocí výbušnin a srovnali se zemí – zlikvidovali dokonce kostel a hřbitov (a pozměnili i tok potoka). A nezapomněli ani na dodatečné popravy těch, kteří prvotnímu vraždění náhodou unikli! Lidický masakr vyvolal obrovský ohlas – ovšem zcela jiný, než okupanti předpokládali. Jejich cílem bylo nejen pomstít Heydricha, ale také zastrašit každého, kdo by jen pomyslel na odbojové aktivity.

Informace o hrůzném činu a O utrpení lidických obyvatel šokovaly doslova celý svět; vzedmula se obrovská vlna solidarity. Už od roku 1942 měla lidická tragédie řadu ohlasů – a to zvláště do roku 1947, kdy v létě poněkud stranou od původních Lidic začala výstavba obnovené obce.





Řada míst po Lidicích pojemnovala některé části

Známé jsou především sbírky na obnovu Lidic či činnost hnutí Lidice Shall Live! (Lidice budou žít) založené britskými horníky, jež sbírkové aktivity odstartovalo. Řada míst také po Lidicích pojmenovala některé své části (někde pak i přímo celou obec), a to s jednoznačným cílem: přispět k uchování trvalé vzpomínky na středočeské Lidice a na smutné osudy 503 jejich obyvatel.

Název zničené obce se dokonce začal používat i jako ženské jméno. Z celého světa také dorazily keře pro Sad míru a přátelství, který byl mezi pietním územím a novou obcí otevřen v červnu roku 1955. Velký ohlas mělo vyhlazení Lidic také v umění.

Nebylo jasné, zda nejde o provokaci

Lidice se přitom staly symbolem nacisté zvůle vlastně „náhodou“. I Němcům muselo být jasné, že neexistují důkazy potvrzující, že by tamější občané poskytovali pomoc atentátníkům či se jinak aktivně zapojovali do odboje. Podnětem k odvetné akci proti Čechům se stal poněkud zmateně působící dopis určený zaměstnankyni továrny na baterie ve Slaném, který se dostal do rukou spolumajitele firmy.

Nebylo jasné, zda nejde o provokaci (jejíž nenahlášení by mělo fatální následky). Psaní tak skončilo u četníků, byť jeho autor zřejmě neusiloval o nic jiného než o partnerský rozchod, protože nechtěl, aby mu nevěra zničila manželství – přičemž se stavěl do lepšího světla naznačováním, že musí zmizet a skrývat se, protože se jako hrdina aktivně zúčastnil odbojové akce.

Adresátka dopisu nepocházela z Lidic

Dopis se nakonec ocitl v rukou kladenského gestapa. To začalo prošetřovat možné spojitosti obyvatel Lidic s provedením atentátu – přičemž se zaměřilo zejména na rodiny Horákových a Sříbrných, jejichž synové působili v exilovém vojsku ve Velké Británii.

Adresátka dopisu (jež nepocházela z Lidic, ale z osady Holousy) při výslechu uvedla, že dotyčný, jehož vlastně ani neznala jménem, ji dotyčný žádal, aby v Lidicích od mužů z Anglie vyřídila pozdravy. Nejspíš to prohlásil jen proto, aby milence imponoval. Třebaže se při dalších výsleších ani domovních prohlídkách (zaměřených zvláště na pátrání po vysílačce a po zbraních) nepodařilo odhalit nic, co by podezření potvrzovalo, osud Lidic byl zpečetěn. O jejich osudu podle všeho rozhodl Karl Hermann Frank, který také na místo přijel osobně sledovat, jak jsou rozkazy plněny.

Tragédie v Ležákách

Dva týdny po vraždění v Lidicích – 24. června – došlo také na vyhlazení Ležáků na Chrudimsku. V toto případě se jednalo o odvetu za ukrývání radiostanice Libuše výsadkové skupiny Silver A. Ležáky obnoveny nebyly, Památník Lidce spravuje i tamější pietní areál.

Ženy se jménem LidiceArgentina 1

Bolívie 1

Brazílie 5

Dominikánská republika 1

Ekvádor 3

Francie 2

Chile 3

Irsko 1

Itálie 1

Kanada 1

Kolumbie 2

Kuba 7

Mexiko 15

Nikaragua 1

Nizozemí 2

Salvador 3

Španělsko 1

Švýcarsko 1

Turecko 1

Uruguay 3

USA (zvláště na Floridě) 19

Velká Británie 1

Venezuela 4



