Výměna ministrů 11 měsíců před volbami? Hloupost, řekl Zeman

Lány (Kladensko) - Výměna sociálnědemokratických ministrů 11 měsíců před volbami byla podle prezidenta Miloše Zemana hloupost. Ministři se mají měnit v polovině funkčního období, řekl dnes Zeman rádiu Frekvence 1. Zároveň řekl, že odvolání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) mu přišlo líto, naopak ocenil odchod ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Vyměnit dva ministry za sociální demokracii Zemanovi navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

Zeman na otázku, jaké měl pocity při odvolávání ministrů, řekl, že u "Sváti Němečka" mu to bylo líto. "U Jiřího Dienstbiera jsem si říkal: Pozdě, ale přeci, ale mělo to být o tři roky dříve," poznamenal prezident.

Dodal, že nemá nic proti ministrům, kteří je ve funkcích nahradili. "U pana (ministra pro lidská práva Jana) Chvojky si myslím, a on sám říká: 'Nechci být Jiřím Dienstbierem číslo dvě,' a já jsem tomu rád, protože to by dopadl stejně špatně," řekl Zeman. V případě nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka podotkl, že jde o dlouholetého úspěšného ředitele motolské nemocnice.

Zeman zároveň návrh na odvolání od Sobotky označil za hloupý. "Protože normální politik mění své ministry v polovině období vlády, a nikoliv 11 měsíců před volbami," řekl. Sobotka ministry vyměnil na přelomu listopadu a prosince.

Prezident komentoval i dnešní vyjádření Sobotky, podle kterého byl středeční Zemanův proslov ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu na příští rok nekritický. Zeman v něm za jeho přípravu pochválil ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Dnes prezident řekl, že chválí každého ministra za konkrétní výsledky práce. "Já velmi rád pochválím pana premiéra, až bude za co," podotkl. Souhlasí s předsedou vlády, že pochvalu si zaslouží ministři, kteří se zasloužili za úspěšné vyčerpání evropských fondů. Pochválil proto ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou (ANO).