Výročí obnovení zednářů v Česku kalí válka velmistrů

Ve čtvrtek slavili Čeští svobodní zednáři 25. výročí obnovení lóže. 17. listopadu 1990 znovu zahájili činnost, kterou museli přerušit v roce 1951. Na oslavy však padá stín vnitřních rozporů.

Muzeum tajných spolků v Lokti na Sokolovsku. Představuje artefakty týkající se tajných spolků, zejména svobodných zednářů, ale i některých dalších.Foto: ČTK

Lidská lebka jako rekvizita, mihotavé světlo voskovic a úkryt v hlubinách sklepení. Tak si přívrženci spikleneckých teorií představují kulisy, ve kterých probíhá setkání svobodných zednářů. Realita je méně romantická. Čeští zednáři pracují jako běžné občanské sdružení, jen se namísto chovu králíků nebo sbírání známek věnují spirituální činnosti. V ledasčem se však romantici nemýlí. Správně odhadli kupříkladu zálibu zednářů v podzemních prostorách. Ve válce dvou velmistrů, kterou členové Veliké lóže České republiky nyní zažívají, opravdu hraje roli sklep.

„Odmítám tvrzení, že jsem se protivil vůli Velikého Mistra. Můj spor se současným velmistrem Pavlem Gergelem spočíval mimo jiné v tom, že chtěl pravidelně pořádat zednářská shromáždění ve sklepě k tomu neurčeném a navíc nezkolaudovaném," sdělil Deníku Hynek Beran, který byl velmistrem od roku 2007 do roku 2010. Beran patří k hrstce mužů, kteří se tradici svobodného zednářství navzdory dohledu a pronásledování komunistické státní bezpečnosti pokoušeli udržet i v totalitním Československu. Díky těmto zásluhám se stal na české esoterické scéně legendou. Nyní však došlo mezi ním a bratry k roztržce.

V žalobě datované 1. července 2016 navrhuje Veliká rada Lóže České republiky, aby byl bývalý velmistr vyloučen z řádu. Provinil se údajně tím, že poškozuje dobré jméno lóže, hanobí konkrétní zednáře a porušuje závazek zachování mlčenlivosti.

„Jestliže má současné vedení problematické názory na hospodaření, účetnictví či registraci na úřadech a jejich případné nedostatky hodlá krýt zednářským tajemstvím, nemohu s takovým modelem souhlasit, i kdyby mne za takovou opozici vyhodili," řekl Beran. Naznačil, že někteří z jeho bratrů zneužívají statut zednářů v podnikání s cílem získat osobní prospěch. Podle něj si současné vedení Veliké lóže České republiky vykládá zednářské zásady, jako je slib mlčenlivosti, loajalita a vzájemná výpomoc, po svém a plíživě vytváří ze zednářského společenství sektu, jejímž hlavním smyslem je maskovat neprůhledné finanční transakce členů lóže.

„Veliká lóže České republiky neshledává smysluplným se vyjadřovat k jakékoli medializaci zednářského řádu," řekl Deníku velmistr Pavel Gergel.

Bez důkazů

Beran zatím nepředložil žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že se čeští svobodní zednáři dopouštějí hospodářské kriminality. Zdůvodňuje to tím, že v samotném účetnictví lóže, která má podle českého právního řádu statut spolku, lze najít pouze indicie.

„Je to podobné, jako kdybyste chodili do nějaké církve, pěveckého nebo sportovního kroužku. Když se tam dáte s nějakým kolegou dohromady a uděláte spolu byznys, není to předmětem činnosti takového kroužku nebo církve. Ale také to není nic zakázaného," nastiňuje mechanismus ekonomického vlivu zednářů bývalý velmistr. Zdůrazňuje, že problematické finanční aktivity jsou výlučně věcí nejužšího vedení lóže, nikoli zednářů jako celku.

„Nerad bych ublížil organizaci, na jejímž rozvoji jsem sám pracoval. Velmistra Gergela jsem vyzval, ať odstoupí, víc dělat nemohu," říká vzbouřenec Beran.

Česká zednářská lóže díky zkušenostem s totalitními režimy vždy patřila k těm uzavřenějším. Jedním z nejsdílnějších velmistrů byl právě Hynek Beran.

LENKA KRÁLOVÁ