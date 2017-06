Vyškrtnutí Zimoly je jen dětinská pomsta, říká Jindřich Florián

Jedním z členů jihočeské ČSSD, který odstoupil z kandidátky strany je i českokrumlovský primář Jindřich Florián. Deníku objasnil své opravdové pohnutky.

JINDŘICH FLORIÁN. Primář a politik.Foto: Deník/Jan Houska

Odstoupil jste z kandidátky ČSSD, protože jste – dle vašich slov – chtěl stát za svým názorem a zachovat se čestně a slušně. To se u politiků moc nevidí…

Možná, že jsem politik jen napůl. Pořád jsem doktor – a snažím se být člověk. Úplně se mi ale nelíbí, že všichni tvrdí, že náš odchod je hlavně na podporu Jiřího Zimoly. Ono je to také na podporu Jiřího Zimoly, ale můj hlavní důvod, proč jsem odstoupil z kandidátky, je protest proti tomu, jak s námi zachází ústředí v Praze. Jiří Zimola se stal určitým nástrojem, protože se hodil. Zkritizoval vedení strany, oni ho odfoukli, začali mluvit o chalupách na Lipně, které sice stojí, ale žádný zločin se nestal. Dobrá. – ale pokud si jihočeský kraj schválí kandidátku, Jiří Zimola uzná politickou chybu, jde na poslední místo kandidátky, odstoupí z postu hejtmana, aby umožnil práci koalice , tak proč ústředí pošlapává demokracii uvnitř ČSSD. Voliči by přece ukázali Jiřímu Zimolovi sami, zda si ho váží nebo ne. Tento krok našeho ústředí byl zbytečný, pro mě nepřijatelný.

Je vůbec taktické ze strany premiéra a vedení ČSSD, aby sestřelili jediného politika, který za ČSSD uspěl v krajských volbách?

To není taktika, to je obyčejná pomsta. Netroufám si říct o premiérovi, že se rozhoduje hloupě, ale znovu říkám, je to dětinská pomsta na někom, kdo se „opovážil“ kritizovat vedení. Proč bychom nemohli kritizovat vedení. Pak tu nemusíme být. Pak ať si udělají straničku pro sebe a vládnou si sami. Ten argument, co měla řada politiků v ČSSD, že když někdo kritizoval vedení, měl se také hlásit na funkci ve vedení, není úplně správný. Cožpak každý, kdo chce kritizovat, musí hned vystrčit vedoucího? U mě na oddělení, kdyby mě kritizoval doktor, tak ho musím pustit na svoje místo? Ne je to o diskusi a o přesvědčení.