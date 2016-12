Vysoké školy dostanou na běžnou činnost 21,5 miliardy korun

Pardubice - Na běžnou činnost dostanou vysoké školy v příštím roce 21,5 miliardy korun. Ministerstvu školství se podařilo stabilizovat jejich rozpočty o víc než miliardu korun. Novinářům to dnes po zasedání Pléna České konference rektorů řekl náměstek ministryně školství pro vysoké školy a výzkum Robert Plaga (ANO).

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ivan Babej

Dodal, že ministerstvo školství bude usilovat o to, aby v roce 2018 vzrostly příjmy škol minimálně o dvě miliardy korun, přičemž optimální meziroční navýšení by mělo činit 4,5 miliardy korun.

"Byli bychom rádi, kdyby veřejné vysoké školy měly předvídatelné financování," řekl Plaga.

Vysoké školy by podle něj měly do tří let vědět, s jakým rozpočtem mohou počítat. Pokud jde o školství, podtrhl Plaga, že je důležitá předvídatelnost a stabilita. Řekl, že systém rozkolísávalo, když školy dostávaly až čtvrtinu financí podle ukazatelů kvality a výkonu. Na základě takových ukazatelů by měly dostávat podle něj jen deset procent běžných prostředků.

"Dříve tomu tak nebylo, čímž jsme byli unikátní. Téměř čtvrtina prostředků se přerozdělovala podle ukazatele kvality a výkonu, což celý systém značně rozkmitávalo," dodal Plaga.

Pokud jde o financování, nejsou momentálně vysoké školy bezprostředně ohroženy. Česká republika vynakládá na jednoho studenta relativně nízkou částku, která ji řadí na úplný chvost vyspělých zemí, řekl rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. "Aby se nám nestalo, co třeba na Slovensku, kdy studenti začali masivně odcházet do sousedních zemí studovat a vrací se z nich jenom část," varoval Bek.

Příjmy vysokých škol částečně pokrývají evropské fondy. České školství se musí připravit na období, kdy nebude v takové výši čerpat evropské dotace. Dlouhodobé, stabilní a předvídatelné financování musí být i pro vědu a výzkum, podtrhl místopředseda vlády pro tuto oblast Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

"Stejná filozofie je ve financování vysokých škol prostřednictvím peněz za vědu a výzkum, kdy my posilujeme institucionální financování a zároveň připravujeme systém na roky 2020 až 2023, kdy budou zřejmě nižší prostředky z peněz evropských fondů," poznamenal lidovecký předseda.