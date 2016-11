Vyšší pokuty za přestupky. Ťok nenašel zastání

Praha /INFOGRAFIKA/– Drastické zvýšení pokut, které tento týden avizoval ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), by nemuselo projít. Včera se proti tomuto nápadu postavili sociální demokraté. Zastání nenachází ani u odborníků.

Ministr dopravy Dan ŤokFoto: čtk

Ministerstvo dopravy například navrhuje, aby řidič za jízdu s více než jedním promile alkoholu v krvi dostal pokutu až 75 tisíc korun. „Rozhodli jsme se navrhnout například jednodušší informování řidičů o bodech prostřednictvím SMS nebo e-mailu či zpřísnit kontrolu řidičů, kteří přišli kvůli alkoholu o řidičské oprávnění, a vrací se do provozu," přiblížil další návrhy Ťok.

Jenomže za tyto nápady v lepším případě sklidil akorát rozpačitou odezvu. „Vychází z předpokladu, že důslednější dodržování pravidel silničního provozu zajistí navyšování pokut. Tím, že zavedeme tvrdší represe pro řidiče, poklesne počet dopravních přestupků," řekl předseda bezpečnostního výboru sněmovny Roman Váňa.

V tom s ním souhlasí i dopravní expert Roman Budský z organizace Tým silniční bezpečnosti. „Sankce za vjetí na kolejiště přes výstražná světla se zvýšila loni. Za tu dobu se ale u tohoto přestupku zvýšil počet nehod o pět procent a počet mrtvých dokonce o 63 procent," vysvětlil.

Podle něho totiž řidiči musejí být vnitřně přesvědčeni, že silniční pravidla je potřeba dodržovat. Navíc se návrh ministerstva dopravy neopírá o nějaké odborné analýzy. „Vypadá to, jako by si nějaká skupina lidí řekla, že to zkusíme," řekl Budský.

Sociálně demokratický odborný mluvčí Jan Birke si ovšem všiml ještě jedné věci. „Je zajímavé, že za hranicemi směrem na západ čeští řidiči (nebo také Poláci) pravidla silničního provozu velmi dobře dodržují. U nás už méně (včetně například Poláků). Proto bychom kromě přísnějších trestů pro řidiče měli také přemýšlet o tom, jak pravidla na silnicích lépe vymáhat," dodal.