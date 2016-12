Výstava poprvé ukazuje unikátní výlitek mozkovny neandrtálce. Jediný na světě

Brno – Spadla do minerálního vřídla a kvůli vysoké teplotě se takřka uvařila. Měkké tkáně včetně mozku se vytratily a do lebky v oblasti mozku natekla tekutina, která ztuhla a zkameněla. 105 tisíc let starý výlitek mozkovny, který po smrti neandrtálce zbyl, pak spolu s částmi kostí náhodou našli těžaři v roce 2016 v Gánovcích na Slovensku. Výlitek mozkovny neandrtálského člověka, nejspíše ženy, ve čtvrtek za dohledu těžkooděnců z Útvaru rychlého nasazení doputoval z Národního muzea v Praze do brněnského Pavilonu Anthropos při příležitosti zahájení výstavy Vítejte u neandrtálců.

„Je to poprvé, co tento světový unikát vystavujeme," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Do té doby byl výlitek uschován v trezoru v Národním muzeu. „Jedinou možnost jej spatřit předtím měli lidé ještě za první republiky, kdy byl vystaven asi na čtrnáct dní v obchodě v Praze na Václavském náměstí jako výlitek mozkovny savce, za který byl předtím považován," popsal autor výstavy Petr Neruda. Na světě se podobný pozůstatek neandrtálce nevyskytuje, i proto nedokážou historici vyčíslit jeho cenu. „Tento kus je nenahraditelný, nedá se s ním ani obchodovat. Pojistili jsme ho ale na třicet milionů korun," dodal Lukeš. Z bezpečnostních důvodů doprovázelo převoz i šest policistů z Útvaru rychlého nasazení. Samotný odlitek byl uzamčen ve skříňce, kterou v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostně odemkl vedoucí antropologického oddělení Národního muzea Petr Velemínský a umístil ho do vitríny, ve které byla vystavena i Věstonická venuše. Zde zůstane celý rok po dobu trvání výstavy a potom se vrátí zpátky do Národního muzea. „V muzeu je výlitek permanentně v trezoru, kam se vrátí i po skončení výstavy v Brně," popsal ředitel přírodovědecké části Národního muzea Ivo Macek. HANA DRAHOKOUPILOVÁ

