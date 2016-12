Vystoupení Krampus se změnilo ve štvanici na čerty

Chomutov - Výrostci doráželi na aktéry a jednomu zapálili kožich. Skončilo to výpraskem od pekelníka.

Ne čerti, ale Chomutované rozpoutali peklo. Při vystoupení Krampus čertů ze severu, které se uskutečnilo v sobotu na náměstí 1. máje, pekelníky smýkali, aby se s nimi mohli vyfotit. Našli se i tací, kteří je tloukli do zad a kdosi se pokusil zapálit čertův kožich.

Jakmile skupina sedmnácti „Krampusáků" vstoupila na náměstí, dav si je doslova rozebral. „Zpočátku šli před námi policisté, aby nám udělali místo a dostali jsme se k vánočnímu stromu," popisuje mluvčí čertů Josef Steiner, který také vystupoval v pekelném kostýmu. „Jenže tam bylo natěsnáno tolik lidí, že to nešlo kočírovat. Izolovali nás, tahali nás za opasky, otáčeli za kožichy k sobě, protože si chtěl každý udělat fotku a nerespektoval, že se právě fotíme s někým jiným. Jakoby nechápali, že se nemůžeme vyfotit s pěti tisíci lidmi," vylíčil Steiner. „Jeden pán si stěžoval, že strhli jeho dítě jen proto, že se chtěl někdo fotit. Prostě nebrali ohledy na nás ani na sebe," doplnil.

V některých případech náctiletí utvořili party a útočili na pekelníky zezadu. Zvlášť si vyhlédli velkého bílého čerta kápa celé čertovské bandy, kterého provokovali, tloukli do zad a snažili se ho strhnout k zemi. Jakmile toho měl pekelník dost, dal tomu nejtroufalejšímu výprask.

Sociálními sítěmi teď koluje videozáznam, na kterém si rozčilený čert podává hocha ručně a na závěr přidává pár ran oháňkou. Má přes tisíc čtyři sta sdílení a více než čtyři sta komentářů.

Někteří pisatelé se podivují razanci, s níž se pekelník do mladíka opřel, většina ale straní čertovi. „Stál jsem přímo u toho, ten mladej mu tam rval tu rolnu na zádech, to byla asi poslední kapka, bych mu ještě přidal," napsal například Pavel Krkavec.

„V pořádku, takhle by se mělo jednat. Příště to neudělá," ohodnotila Jana N. Ranglová.

„Palec nahoru pro krampusáka," schválil akci Petr Burčík.

Podle některých svědků se měl chlapec dokonce pokoušet čertovi zapálit kožich, což ale na videu není zřejmé. „Hlavně se nejednalo o toho bílého čerta, který se ohnal po tom klukovi. Teprve, když to vše skončilo a jeden z kolegů si svlékl masku, zjistil, že má na zádech seškvařený kožich. Nikdo ale nevíme, jak se to stalo, ani kdo to udělal, takže na nikoho nemůžeme ukázat," podotkl mluvčí čertů.

Tento pokus je zvlášť odsuzován. „Kdyby to chytilo pořádně, tak než by se z toho dostal, mohl být pořádně popálený. Takové hovězí nápady. Hlupák!" připojila k diskuzi svůj názor Jiřina Novačka.

Čerti ze severu jsou z průběhu akce rozpačití. Například v Kadani a Vejprtech šli také do davu lidí a i tam se na ně diváci tlačili, aby získali snímek. Byli však ohleduplní. „V Chomutově to dopadlo špatně, protože lidé nemají potřebný odstup. Příště tedy nejspíš nebudeme s lidmi v kontaktu vůbec, vše bude probíhat jen přes plot," uzavřel Steiner

Město by šlo nerado cestou oddělení kostýmů od lidí. Variantu, která však bude schůdná jak pro diváky, tak pro čerty, bude teprve hledat.

Tlačenice si během sobotního Krampus vystoupení vybrala také další daň poničený byl Fialův betlém vystavený na náměstí. „Věc prošetřujeme, poškodit ho měli dva nezletilí pachatelé," uvedla policejní tisková mluvčí Marie Pivková s tím, že majitel předběžně vyčíslil škodu na sedmdesát tisíc korun.