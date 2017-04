Výstražná stávka v Mitasu potrvá v úterý dvě hodiny

Výstražná stávka ve zlínském závodě společnosti Mitas bude 11. dubna trvat dvě hodiny. Uskuteční se od 12:45 do 14:45, řekl dnes předseda odborové organizace Vladislav Jandásek. Do stávky by se měly zapojit všechny provozy. Odbory chtějí vyšší mzdy. Mitas vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky.

Čas, důvody a cíl stávky dnes odboráři oznámili vedení závodu. "Výstražná stávka se bude týkat všech provozů. Vyjmuli jsme z ní hasiče či elektrikáře," řekl Jandásek. Odbory podle něj stávku záměrně umístili mezi dvě směny, aby byl dopad na zaměstnavatele co nejmenší. Jandásek odhaduje, že se do stávky zapojí asi 500 lidí. "Budeme si ještě říkat, kolik lidí ve které směně se zúčastní," řekl. Odboráři připravují také asi hodinový mítink, který se uskuteční v blízkosti areálu podniku. Měli by se ho zúčastnit i zástupci dalších odborových svazů, kteří akci podporují.

Autor: ČTK