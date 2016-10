Vystrkování zadku na americký konvoj? Místo výtržnictví jen přestupek

Berlín - Současná vlna teroristických útoků proti západním cílům může trvat celou generaci, je přesvědčen německý odborník na terorismus Peter Neumann. Jednotlivé teroristické vlny mají podle něj většinou délku 20 až 30 let, a nemělo by nás proto překvapit, kdybychom ještě za více než deset let pocítili následky nynější krize v oblasti Sýrie a Iráku.