Vysvědčení pro ministry. Po čtyřech letech končí, s jakými známkami?

Letošní vysvědčení pro Sobotkův tým je výjimečné, protože je poslední. Mimořádné je také proto, že vláda přestála všechny krize a díky uvážlivému premiérovi vydržela celé čtyřleté období. To se naposled podařilo Miloši Zemanovi, který měl ovšem krytá záda opoziční smlouvou.

Kabinet složený z ČSSD, ANO a KDU-ČSL splnil zhruba 70 procent svých závazků z programového prohlášení, těch klíčových ale naprostou většinu. Až do zatýkání na ministerstvu školství se neumazal žádnými korupčními skandály. Byla to vláda, která zemi spravovala slušně, ale neposunula ji nikam dál. To je úkol pro tu, jež vzejde z říjnových voleb.

Nyní se blíže podívejme na práci jednotlivých členů vlády: