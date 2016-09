Vyvěšení trenýrek na Hradě se vrací k soudu

New York - Při první společné televizní debatě hlavních kandidátů letošních amerických prezidentských voleb Hillary Clintonová zahnala Donalda Trumpa do defenzívy, což je možná kritický okamžik zatím velmi vyrovnané kampaně. Uvedla to dnes televize CNN v prvním komentáři k vystoupení obou politiků na Hofstraově univerzitě ve státě New York. Podle rychlého průzkumu CNN demokratická kandidátka v debatě zvítězila.