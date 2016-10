Vyznamenání od prezidentů: Umělci, až pak hrdinové

Praha - Většina Čechů se domnívá, že by měl prezident Miloš Zeman udělit státní vyznamenání pamětníkovi holokaustu Jiřímu Bradymu. Ukázaly to výsledky bleskového průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median. Podle průzkumu také v celé kauze věří víc lidí ministru kultury Danielu Hermanovi (KDU-ČSL) než Zemanovi. Podle Hermana Zeman pohrozil, že Bradyho vyškrtne ze seznamu oceněných, pokud se ministr setká s dalajlamou. Hrad to odmítá.