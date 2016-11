Vzácní jeřábi popelaví táhnou tisíce kilometrů a odpočívají na Tachovsku

Tachovsko – Jeřábi popelaví se právě zastavili na svém přeletu do jižních zimovišť. Bezmála dvě stě těchto krásných opeřenců, o něco větších něž čáp, si v pátek užívalo odpočinku u Starého Sedliště.

Podle ornitologa Karla Machače přilétli pravděpodobně z některé ze severských zemí, kde hnízdí. „Přes naše území protahují na tahu do jižní Francie, kde zimují," řekl při pozorování na místě ornitolog. Jeřábi nejprve přilétnou na severu Evropy na takzvaná seřadiště a pak ve velikých hejnech táhnou na jih zimovat. „A mají co dělat. Už je polovina listopadu a v únoru je tu opět máme zase, ale to když přelétají zpět do hnízdišť. Takže v zimovišti se vlastně moc dlouho neohřejí," poukazuje Machač, pro kterého jsou práve jeřábi popelaví srdeční záležitostí.

„Mám velikou radost, že jsou tu v takovém počtu. Napočítali jsme s manželkou nějakých sto devadesát exemplářů," ukazuje na hejno na louce za Starým Sedlištěm. Ptáci si vybrali louku u rybníka a v blízkosti pole, kde byla kukuřice. „I když je zaoráno, tak oni si potravu v oraništi najít dokáží velice snadno, vždy tam nějaký ten klas a zrno zůstane," vysvětluje ornitolog Machač. Jeřábi jsou vskutku velcí ptáci. Rozpětí křídel může být až 220 cm a hmotnost sedm kilogramů. Od devadesátých let minulého století hnízdí v několika párech pravidelně i v České republice. Jednotlivé hnízdní páry jsou prokázány i na Tachovsku a Chebsku.