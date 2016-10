Vzbudila se po týdnech a bez nohou

Jihlava – Andrea Brzobohatá odjela před šesti lety se svým rok a půl starým synem na hory. Tam jí však začalo být zle. Nejprve ji jen bolelo v krku, ale poté jí bylo hůř a hůř.

Bez nohou. Andrea Brzobohatá (stojí na snímku před svou fotografií, která je součástí výstavy v obchodním centru City Park) přišla o nohy kvůli meningokokovi.Foto: Deník/Ivana Holzbauerová

Nakonec jí přátelé zavolali sanitku. Poté, co se za ní zavřely dveře, si Andrea už nic nepamatuje.

Vzpamatovala se až po pěti týdnech v brněnské nemocnici.

„Nevěděla jsem, co se děje. Byla jsem ovázaná, měla umělé dýchání a kolem mě byly tisíce hadiček," vzpomínala Andrea. Posléze se dozvěděla, že byla nakažená meningokokem a měla sepsi, což je celkové selhání organismu či zjednodušeně otrava krve. Lékaři Andree proto hned po převozu do nemocnice naordinovali antibiotika. Po pětitýdenním spánku se ale stále nedokázala dotknout ani vlastního nosu.

Trvalo ještě několik týdnů, než se Andrea zcela vzpamatovala, až se jednoho dne chtěla postavit. Sestřička jí ale řekla, že to nepůjde. Amputovali jí totiž nohy. „Byl to pro mě šok. Musím upřímně přiznat, že jsem přemýšlela i nad sebevraždou," řekla Andrea.

Smysl života

Při přemítání nad smyslem života a smrtí ale nakonec zvítězila její urputnost. Přesvědčila sama sebe, že se na nohy opět postaví, a tak se také stalo. Po půl roce v nemocnici, půl roce v rehabilitačním centru a dalším roce zápasení udělala Andrea první kroky. Má bionické nohy a při chůzi jí pomáhají také berle. „Jsou borci, kteří chodí i bez berlí, ale já se bojím. Možná to jednou dokážu, je to všechno v hlavě," poznamenala.

Andrea se na rehabilitačním centru v Praze setkala s dalšími lidmi bez končetin a společně založili centrum No Foot No Stress, které takovýmto lidem pomáhá. Jeho hlavním cílem je poskytovat podporu lidem s amputovanými končetinami. „A funguje to. Když někdo brečí, že nemá kotník a že pro něj skončil život, a pak přijdu já a nemám dvě kolena, tak těm lidem se to v hlavě obrátí," dodala Andrea.

Součástí centra je i sdružení Antimeningokok.cz, které má za úkol dělat osvětu o meningokokovi. Proto vznikla i speciální emotivní výstava, kterou mohou od včerejšího dne do 25. října lidé vidět v jihlavském obchodním centru City Park. Výstavu tvoří panely s fotografiemi těch, kterým kvůli meningokokovi museli amputovat končetiny, a také jejich povídání. Výstava chce nejen rozšířit povědomí o této bakterii, ale hlavně upozornit na to, jak se lze proti ní chránit. Jedinou možností prevence je totiž očkování.

„V Anglii je očkování proti meningokokovi povinné. U nás ne a vakcína je navíc poměrně drahá. Očkuje se proti dvěma typům. Proti jednomu stojí vakcína 1 940 korun, proti druhému 3 250 za jednu vakcínu, přičemž je nutné jít dvakrát," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

Nákaza číhá kdekoliv

Meningokok se šíří vzduchem a přenáší ho bacilonosiči. Lidé se jím mohou nakazit kdekoliv. Náchylnější mohou být v případě únavy či nachlazení. Nakazí se ale i zcela zdraví lidé.

„I když jsem se za dvacet let práce lékařky setkala asi s patnácti případy nakažení meningokokem, musím říct, že lékaři mají z tohoto onemocnění opravdu strach, protože probíhá velice rychle. Do několika hodin od projevení příznaků může totiž pacient zemřít. Navíc první příznaky imitují klasické virové onemocnění, takže je ho těžké identifikovat. Člověk má horečku, bolí ho hlava, svaly a klouby. Až později se ukážou krvácivé projevy na kůži, a to už je jasné, že se jedná o meningokoka," podotkla lékařka infekčního oddělení z jihlavské nemocnice Romana Kumštarová. V Kraji Vysočina se meningokok v tomto roce neobjevil. V roce 2015 bylo však v celé republice 48 případů.

IVANA HOLZBAUEROVÁ