Vzdělanost žen roste. V mladší generaci jsou vzdělanější než muži

Vzdělanost žen se ve srovnání se situací před několika desítkami let velmi zvýšila, vyplývá ze statistik. Vysokoškolské vzdělání má 38 procent žen mezi 25 a 34 lety a jen necelá čtvrtina stejně starých mužů. Ve věku od 55 do 64 let je obecně vysokoškoláků méně, větší podíl lidí s vystudovanou vysokou školou je mezi muži. Vysokoškolský titul má 17 procent mužů ze starší generace a 12 procent jejich vrstevnic. Statistiky ve čtvrtek prezentoval Český statistický úřad (ČSÚ).

V mladší generaci jsou ženy vzdělanější než muži, uvedla Michaela Kleňhová ze sekce demografie a statistik. Střední vzdělání bez maturity má pětina žen a třetina mužů. Podíl lidí se základním vzděláním v obou skupinách činí šest procent. Také v tom u žen nastal mezigenerační posun. Ve věkové kategorii od 55 do 64 let je 18 procent žen a šest procent mužů se základním vzděláním. Ve všech kategoriích vzdělání mají muži výdělky vyšší než ženy. U vysokoškolských profesí je to podle Kleňhové způsobeno také tím, že ženy mají převahu v oborech s nižšími platy, jako jsou učitelky nebo zdravotní sestry. Rozdíl ve výdělcích se výrazněji projevuje u průměru mezd, protože muži častěji zastávají manažerské pozice. Čtěte také: Clintonová: Budoucnost bude patřit ženám Ženy mají průměrný plat o více než pětinu nižší než muži. Česká republika se tím řadí mezi země s největšími platovými rozdíly mezi pohlavími. "Není to způsobeno jen diskriminací, ale také odlišnou strukturou na trhu práce, muži a ženy pracují v různých odvětvích," uvedl Marek Řezanka z ČSÚ. Roli hraje také to, že hlavně ženy se starají o děti, což má negativní vliv na jejich kariéru. Poměrně dlouhá rodičovská dovolená, na kterou odcházejí jen dvě procenta mužů, ovlivňuje také celkovou zaměstnanost žen. "Ve věkové kategorii mezi 25 a 34 lety je míra zaměstnanosti žen výrazně nižší než u mužů, " řekla Kleňhová. Problémy v uplatnění na trhu práce ženám pak vedle péče o děti způsobuje i péče o nemocné rodiče, doplnila. Při pohledu na zastoupení žen a mužů v různých odvětvích se ukazuje, že například ve stavebnictví dominují muži, naopak ve vzdělávání ženy. Právě ve stavebnictví přitom bývají ženy a muži v úplně jiných pozicích. Muži vykonávají spíše manuální práce, ženy se starají hlavně o administrativu, doplnil Řezanka. Čtěte také: V Česku je 175 tisíc rodin, kde děti žijí jen s jedním rodičem

Autor: ČTK