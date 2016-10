VZP letos vrátila na doplatcích na léky asi 8,8 mil. Kč

Praha - Za první pololetí letošního roku vrátila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) za doplatky na vybrané léky zhruba 8,8 milionu korun, což je asi o půl milionu korun méně než za stejné období loňského roku. Ochranný limit, po jehož překročení se platby vrací, v prvním pololetí překročilo 5465 pojištěnců, tedy o 84 méně než loni. Vyplývá to z dat, které poskytl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Výrazný pokles v objemu peněz vrácených pojišťovnami byl mezi lety 2014 a 2015. Tehdy se projevilo zrušení regulačních poplatků v nemocnici, u lékaře i v lékárnách. Do limitu se od loňska počítají jen doplatky za vybrané léky.

"Z čísel je patrné, že ve srovnání s loňskem, kdy už se poplatky také neplatily, se trend nijak významně nezměnil," napsal Tichý.

Výše ochranného limitu je nyní ze zákona 5000 korun, u dětí do 18 let a seniorů od 65 let 2500 korun. Do limitu se započítávají doplatky za léky, kdy pacient musel doplatit rozdíl mezi cenou léku a úhradou od zdravotní pojišťovny. Částku po překročení vracejí pojišťovny do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje výši limitu snížit pro seniory nad 65 let a děti do 18 let na 1000 korun, v případě lidí starších 70 let na 500 korun. Příslušnou novelu poslalo na konci září do připomínkového řízení. "V případě, že by se změnila výše ochranného limitu, jak navrhuje ministerstvo zdravotnictví, mohlo by to pro rozpočet VZP znamenat částku zhruba 300 až 350 milionů korun," uvedl Tichý.