Zaorálek na sympoziu: Vztahy mezi státy se podobají těm mezi lidmi

V diplomacii má smysl mluvit i o fotbale, pomáhá to budovat vztahy, řekl dnes v projevu na sympoziu o české zahraniční politice ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Šéf české diplomacie v úvodní řeči dvoudenní mezinárodní konference přirovnal vztahy mezi státy ke vztahům mezi lidmi. Odpovědností politiků a diplomatů je podle Zaorálka vazby udržovat a zabránit tak budování bariér mezi zeměmi.

"V současném světě je velmi snadné vytvářet bariéry mezi státy - i mezi sousedními státy. Zvláště v časech krize máme tendence se vracet k tomu, že si chceme problémy řešit sami," řekl Zaorálek. "V takové situaci je naším úkolem se obrátit k těm vztahům, které budujeme a zabránit tomu, aby ty nebezpečné bariéry vznikaly," poznamenal.

Ministr zahraničí přirovnal vztahy mezi jednotlivými zeměmi k mezilidským vztahům a zdůraznil, že velkou roli v zahraniční politice hrají osobní styky mezi diplomaty nebo státníky. "Když se řekne jméno státu, tak si vybavím obličej," prohlásil.

Na pracovních jednáních se pak podle něj hovor nemusí týkat pouze politiky. "Můžete se bavit i o fotbale, nebo o tom, co děje v rodině. Zdá se to nesmyslné, ale přijde chvíle, kdy to můžete využít a ten dotyčný vám v noci vezme telefon a je ochoten se bavit o nepříjemné věci," popsal Zaorálek.

Podtitulem letošního ročníku sympozia Česká zahraniční politika, kterou pořádá Ústav mezinárodních vztahů, je odpovědnost ve světě bez vůdců. Organizátoři zařadili do programu osm panelových diskusí, které se zabývají různými oblastmi české zahraniční politiky i aktuálními tématy mezinárodních vztahů. Odborníci se budou věnovat například české strategii vůči Rusku, politikou Číny ve středoevropském regionu nebo budoucností vztahu Česka a Německa.