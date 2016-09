Z čáslavské základny dnes odletělo pět gripenů na islandskou misi

Čáslav (Kutnohorsko) - Z čáslavské základny dnes odletělo pět českých stíhacích letounů JAS-39 Gripen na Island. Během své třetí mise NATO v tomto prostoru budou opět chránit vzdušný prostor ostrovního státu. Letadla budou poprvé vyzbrojena novým typem raket. První tři gripeny vzlétly kolem 11:30, zbývající dva krátce před polednem, řekl Tomáš Maruščák, tiskový a informační důstojník 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / David Taneček

Letouny měl původně doprovázet tanker U.S. Air Force a plánovalo se tankování paliva za letu. Nakonec ale bude let gripenů s mezipřistáním.

"V místech určených k tankování za letu není vhodné počasí, předpokládá se tam silná turbulence, které neumožňuje bezpečné provedení procedury. Po dohovoru s kapitánem amerického tankeru se velitel přeletu rozhodl pro záložní variantu - spolupráci s tankerem zrušit a přelet realizovat s mezipřistáním na letišti Lossiemouth ve Skotsku," uvedl zástupce velitele 211. taktické letky major Milan Nykodym.

Na základnu v Keflavíku už většina týmu odletěla v neděli, taktéž z čáslavské základny. Mise se účastní především vojáci, kteří na těch předchozích na Islandu nebyli. Kromě raket pro ničení vzdušných cílů krátkého dosahu budou mít gripeny i rakety středního dosahu.

Vzdušný prostor ostrova budou stíhači chránit do 10. listopadu, do akce na Islandu budou nasazené čtyři stroje, pátý gripen je záložní. Dohromady se do mise z ČR zapojí několik desítek vojáků.

Celkově jde o páté nasazení letounů JAS-39 Gripen k ochraně vzdušných prostorů členských států NATO. Na Islandu, který nemá vlastní armádu, působily také loni a předloni. V letech 2009 a 2012 chránily gripeny vzdušný prostor pobaltských států.