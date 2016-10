Z Česka míří do Sýrie šest tun zdravotnického materiálu

Praha – Z Česka míří do Sýrie šest tun zdravotnického materiálu v rámci humanitární pomoci určené přímo pro bojové oblasti, kterou vypravily ministerstvo zahraničí a Český Červený kříž (ČČK). První dodávku převzali zástupci Syrského arabského červeného půlměsíce (SACR) v neděli, další by měla dorazit do středy, uvedly dnes ministerstvo a ČČK. Hodnota celé zásilky je více než čtyři miliony korun.

dnes 15:00 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ZUMA/E]Avn

„Zásilka je tentokrát zaměřena na podporu zdravotní péče, kterou SARC poskytuje lidem v oblastech zasažených občanskou válkou," uvedl ČČK v tiskové zprávě. „Obsah zásilky je cílený a vychází přímo z konkrétních potřeb zjištěných v terénu," oznámila organizace. Celkem do Sýrie Česko poslalo čtyři dialyzační jednotky i se zásobami dialyzačního roztoku. Kromě toho je součástí humanitární pomoci také několik desítek invalidních vozíků. Česká vláda v červnu pro Sýrii schválila humanitární, rozvojovou a rekonstrukční pomoc dohromady za 195 milionů korun do roku 2019. Pomoc by se mimo jiné měla zaměřit na podporu vzdělávání či obnovu zdravotnických, vzdělávacích a sociálních zařízení. Prostřednictvím SACR se humanitární pomoc dostává ke zhruba pěti milionům Syřanů, především k těm, kteří museli opustit domovy, ale zůstávají na území Sýrie. SACR společně s dalšími složkami Mezinárodního Červeného kříže poskytuje pomoc zhruba na dvou třetinách syrského území bez ohledu na to, která z bojujících frakcí ho ovládá. Česká republika poskytuje humanitární pomoc obyvatelstvu uvnitř Sýrie i syrským uprchlíkům v regionu od počátku konfliktu. Od roku 2012 do loňska bylo na pomoc obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v okolních zemích z humanitárního rozpočtu českého ministerstva zahraničí vynaloženo více než 100 milionů korun.

Autor: ČTK