Z Cínovce mají uprchlíci odejít do léta, nyní jich je tam šedesát

Teplicko - Moldava je bez uprchlíků. A v polovině letošního roku o ně pravděpodobně přijde i Cínovec. V areálu bývalé německé celnice na hraničním přechodu Cínovec-Altenberg jich je momentálně šedesát.

Na hraničním přechodu Cínovec – Altenberg (na snímku) je klid.Foto: Deník/ Z. Traxler

„Podle informací, které máme z německé strany, by azylanti měli odejít do poloviny tohoto roku," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Podle něj není s běženci na Cínovci žádný problém. Přes „čáru" nekorzují.

„Jejich umístění bylo rozhodnutí německé strany. My se k němu stavíme neutrálně," dodal starosta.

Moldava? Nejsou

Na německé straně Moldavy už nejsou uprchlíci od listopadu. Několik desítek metrů od hraniční čáry jich v bývalé německé celnici bylo asi třicet pět. Česká policie několikrát řešila jejich překročení hranice. Chodili si do české horské obce kupovat cigarety a tabák. Odchod obyvatel bývalé celnice se neobešel bez incidentů.

„Vše se odehrálo na německé straně, kdy pětice nespokojených žadatelů o azyl zahájila v předvečer stěhování protest formou „Sitzstrike" takže obsadili parkoviště před objektem, rozdělali oheň, sesedli se k němu zahaleni do pokrývek z ubytovny a nechtěli se nastěhovat zpět ani do ubytovny na Cínovci. Požadovali jiné zařízení nebo byty," řekla už dříve místostarostka Eva Kardová.

Stávka trvala nepřetržitě dva dny, poté je německá policie přesvědčila a odvezla. Ohniště, odpadky i nábytek z budovy byly uklizeny a na hraničním přechodu se rozhostil klid.

„V objektu zůstává podle našich pozorování pouze ochranka určená k ostraze ubytovny. Jaké bude další využití hezkého objektu, zatím nevíme," sdělila Eva Kardová.

V budově by si vedení obce dokázalo představit nějakou restauraci s ubytovacími kapacitami.

„Bylo by to smysluplné využití. Turisté by to určitě uvítali. Víme o místním podnikateli, který by měl o objekt zájem. Německá strana s námi, ale nekomunikuje," dodala Kardová.

Velké cvičení

Pohyb uprchlíků monitoruje v Ústeckém kraji cizinecká policie. Loni v listopadu dokonce proběhlo v Petrovicích velké cvičení, do kterého policie nasadila také vrtulník. Zadrženy byly cvičně desítky migrantů, kteří museli projít „kolečkem", to zabralo asi 15 až 20 minut. Jeho součástí bylo například snímání otisků prstů.

Policisté kontrolovali také pravost jejich dokladů. To vše probíhalo na speciálně zřízeném registračním místě.

