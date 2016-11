Z funkce předsedy ostravské ČSSD byl odvolán Lumír Palyza

Ostrava - Z funkce předsedy ostravské ČSSD byl na návrh Mladých sociálních demokratů odvolán Lumír Palyza, který nejsilnější regionální organizaci v Moravskoslezském kraji vedl od loňského roku. Spolustraníci mu jako volebnímu manažerovi vytýkají neúspěch v podzimních krajských volbách, ale i loňský rozpad koalice na ostravském magistrátu. Sociální demokraté tehdy ztratili poprvé od roku 1990 místo ve vedení Ostravy a jsou v opozici. Za Mladé sociální demokraty o tom informoval Robin Vašnovský. Palyza uvedl, že postup svých kolegů respektuje. Ale nedomnívá se, že by výsledek voleb byl jeho osobním selháním.

Lumír Palyza.Foto: ČTK

Palyza, který byl lídrem ČSSD v komunálních volbách a měl šanci být novým ostravským primátorem, byl odvolán na nedělní konferenci ostravské ČSSD. "Mladí sociální demokraté vyjádřili nesouhlas s nekompetentním vedením organizace v čele s předsedou okresního výkonného výboru Lumírem Palyzou. Vyčítají mu jakožto volebnímu manažerovi krajských voleb nulovou sebereflexi po neúspěchu i zánik koalice na městské úrovni a celkově špatné směřování ostravských sociálních demokratů," uvedl Vašnovský. Dodal, že s návrhem na Palyzovo odvolání souhlasilo 75 z celkem 128 hlasujících na konferenci. "Změny v okresním výkonném výboru vnímají nejen mladí jako prostor pro odklon organizace od populismu a návrat k základním idejím strany," míní Vašnovský. Ostravská organizace, která má přes 800 členů, je nyní bez předsedy. Příští pondělí by měl okresní výkonný výbor rozhodnout, kdo ji do zvolení nového předsedy povede.

"Právo navrhnout odvolání předsedy a členů okresního výboru má každý člen konference. Argumenty, které kolegové předložili, respektuji. Nemyslím si, že to je až tak úplně přesné," uvedl Palyza. Podle něj na konferenci bylo odvoláno i několik další členů z třiadvacetičlenného okresního výkonného výboru. "Uvidíme, jaký směr nabere sociální demokracie s kormidelníky panem (Adamem) Rykalou nebo panem (Jiřím) Srbou či bývalým radním panem (Liborem) Grygarem," podotkl Palyza. Podle něj dostal prostor se k návrhu vyjádřit. "Teprve budoucnost ukáže, kam budou směřovat další moje kroky, co se týká vedení sociální demokracie v Ostravě, popřípadě někde jinde," podotkl Palyza, který se nedomnívá, že by výsledek voleb byl jeho osobním selháním. "Snažil jsem se pracovat, jak to nejlépe šlo s možnostmi, které jsme měli a výsledek byl celoplošný. Ale to není omluva," podotkl Palyza.

Palyza je dlouholetým komunálním politikem. V minulosti byl starostou městského obvodu Poruba i náměstkem primátora. Po komunálních volbách měl šanci stát se primátorem. Při složitém povolebním vyjednávání totiž mohla krajskou metropoli ovládnout koalice hnutí Ostravak, ČSSD a KSČM a Palyza se měl ujmout funkce primátora. Hnutí se ale nakonec nepohodlo se sociálními demokraty kvůli povolebnímu uspořádání na radnici v části Poruba, a tak se na spolupráci domluvilo ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Tato koalice se ale loni na podzim rozpadla. Palyza byl před volbami spojován s lobbistou Martinem Dědicem obviněným z korupce, s nímž údajně udržoval častý telefonický kontakt.