Z Haška se stal po odchodu z krajského úřadu advokátní koncipient

Brno - Bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD) působí po odchodu z krajského úřadu v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka jako advokátní koncipient. Pracoval tam už v minulosti. Uvedl to dnes na svém facebookovém profilu. Hašek je vystudovaný právník. Na postu hejtmana skončil minulý týden, kdy předal úřad nástupci Bohumilu Šimkovi (ANO). V čele kraje byl dvě volební období. Nyní zůstává řadovým zastupitelem.

Michal Hašek.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

"Vrátil jsem se po osmi letech v čele Jihomoravského kraje profesně k právu a advokacii, konkrétně do Advokátní kanceláře Jansta, Kostka, kde jsem již dříve pracoval. Působím v ní jako advokátní koncipient. Dodržel jsem slib daný po volbách, že nebudu v žádné státní ani krajské trafice nebo dozorčí radě," uvedl Hašek na svém profilu. Po volbách řekl, že nebude hledat uplatnění v žádné státní nebo krajské organizaci.

Hašek vyhrál dvoje předchozí volby v kraji, potřetí se mu to ale nepodařilo. ČSSD skončila na jižní Moravě v říjnových volbách třetí za vítězným ANO a o půl procenta i za druhou KDU-ČSL. Hašek poukazoval na to, že proti němu byla vedena negativní mediální kampaň. Narážel tak například na kauzu jeho neexistující mluvčí, připomínání takzvaného lánského puče z roku 2013 po sněmovních volbách, ale také na billboardy podnikatele Radima Jančury s fotografií Haška a heslem: Kdo lže, ten krade.

Přesto měl Hašek v říjnových volbách po Stanislavu Juránkovi a Romanovi Celém (oba KDU-ČSL) třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech politiků v kraji. Na druhé straně mu oproti předchozím volbám klesly preferenční hlasy o více než polovinu z 20.000 na 8000.

Vítězné ANO nakonec uzavřelo koalici se Starosty pro Jižní Moravu, TOP 09 s Žít Brno a také s ČSSD, přestože se před volbami vymezovalo právě proti Haškovi a odmítalo s ním spolupracovat v jakékoliv uvolněné funkci. Hašek po volbách řekl, že přijímá odpovědnost za výsledek voleb a žádnou uvolněnou funkci nepožaduje. ANO původně jednalo o koalici s lidovci, avšak nedohodlo se s nimi. Jedním z důvodů bylo, že KDU-ČSL usilovala o post hejtmana, přestože jej chtělo jako vítěz voleb obsadit ANO.

Čtyřicetiletý Hašek se v politice pohybuje téměř 20 let. Začínal na sklonku 90. let v zastupitelstvu obce Drásov na Brněnsku, kde působil i ve vedení obce. Dlouhá léta byl poslancem a od roku 2008 do letoška byl hejtmanem Jihomoravského kraje i předsedou Asociace krajů ČR. Nyní zůstal řadovým zastupitelem kraje.

Jansta je lobbista i sportovní funkcionář

Spolumajitelem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. je Miroslav Jansta (54), úspěšný právník, lobbista a sportovní funkcionář. Podle médií patří mezi vlivné postavy v zákulisí české politiky. Blízko má dlouhodobě k prezidentu Miloši Zemanovi. Například červnu Hospodářské noviny uvedly, že na Hradě se rodí tým pro Zemanovo znovuzvolení a Jansta by mohl jeho kampaň vést. Jako člen ČSSD pomohl i straně, když byla v 90. letech kvůli financování v potížích. Později radil předsedům ČSSD Stanislavu Grossovi a Jiřímu Paroubkovi.

Jansta kromě toho, že je od roku 1995 spolumajitelem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., zasedá ve statutárních orgánech několika společností, například Divadla Broadway. Letos v lednu byl opět zvolen předsedou České unie sportu, předtím byl předsedou ČSTV (od ledna 2012). Je majitelem a prezidentem basketbalového klubu v Nymburku (od roku 1995). Od roku 2009 vede Český basketbalový svaz.

Narodil se 8. března 1962 v Nymburku. Hrál aktivně basketbal, nejvýš druhou ligu. V roce 1985 vstoupil do KSČ, o šest let později z ní odešel a přes Demokratickou stranu práce se stal členem ČSSD, v níž je dosud. V letech 1989 až 1992 zasedal ve Federálním shromáždění. Je ženatý, má tři dcery.