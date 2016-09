Z Hradu vyrazilo svatováclavské procesí s reliéfem Panny Marie

Praha - Z Pražského hradu vyrazilo procesí poutníků s kopií kovového reliéfu Panny Marie, takzvaným palladiem země české. Směřuje na Václavské náměstí, zastaví se u Sněmovny i magistrátu. Zároveň projde místa spojená se svatým Václavem a Karlem IV. Procesí předznamená středeční Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, která se tradičně koná u příležitosti svátku svatého Václava.

Palladium země české.Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Pouť zahájila mše v kostele Všech svatých, který byl císařskou kaplí, poté věřící zamířili do sousedního svatojiřského kláštera k hrobu babičky světce Václava Ludmily a svatováclavské kaple v katedrále svatého Víta. Dalšími zastávkami jsou chrám svatého Mikuláše, kostel svatého Františka na Křižovnickém náměstí, místo mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a Týnský chrám, kde je umístěn obraz Panny Marie Rynecké.

Procesí se pomodlilo i za prezidenta

Věřící se v úterý modlili také za moudrou správu města, republiky a celého světa. „Vládcové lidí, kteří teď držíte žezla, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky," zaznělo při mši. Procesí se zastavilo proti vchodu do sídla prezidenta, kde se za něj pomodlilo. Později zamířilo do kaple Poslanecké sněmovny a před vchod do pražského magistrátu.

Celé procesí zakončí později odpoledne Svatováclavské zastavení u sochy světce na Václavském náměstí. Kardinál Dominik Duka tam promluví k věřícím.

Palladium chrání české země

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho dostala od sv. Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu. Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v průvodu přeneseno do Prahy a do Staré Boleslavi. Reliéfu, který je trvale umístěn ve Staré Boleslavi, je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Loni byl přidán na seznam národních kulturních památek.

