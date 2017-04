Za bombu v autobuse viní obžaloba syna konkurenčního dopravce

Už je to víc než dvacet let, co první chlapci vzali do ruky Game Boy a začali hrát japonskou hru, ve které zkoumali neznámý svět a chytali podivná zvířátka – Pokémony. Svět začal objevovat japonské kreslení. A dnes je právě tato kultura jedním ze zlatých dolů, z nichž čerpá Hollywood. Naposledy filmem Ghost in the Shell.