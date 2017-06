Za jak dlouho vyděláte na byt 3+1? Na Ústecku za 3 roky. V centru Prahy za 43

Ceny nemovitostí vystřelily nahoru. Ceny napříč republikou se sice zásadně liší, každopádně i Česká národní banka varuje, že jsou o desetinu „přepálené".

Pokud by se nyní běžný český zaměstnanec rozhodl, že si ušetří na starší třípokojový byt jen ze svého platu, musel by veškeré výdělky ukládat stranou po dobu osmi let a jednoho měsíce. Tedy za nereálného předpokladu, že by během tohoto období neutratil ani haléř například za jídlo.

Vyplývá to ze srovnání Deníku, který propočítal průměrné tuzemské mzdy po zdanění v jednotlivých regionech a aktuální ceny starších bytů o dispozici 3+1, jak byly v posledním půlroce nabízeny na inzertním webu a v novinách Annonce.

„Vycházeli jsme z desetitisíců inzerátů s nabídkou bytů. Společně s dispozicí 2+kk dnes patří varianta 3+1 mezi nejčastěji nabízené," uvedla výkonná ředitelka Annonce Lenka Černá.

Extrém zvaný Praha

Srovnání poukázalo na extrémní rozdíly mezi českými regiony. Například: Pražané sice berou suverénně nejvyšší průměrnou mzdu v zemi, jenomže ceny bytů jsou tam oproti ostatním regionům bez přehánění astronomické.

Obyvatel metropole s pražským průměrným platem by nyní musel šetřit 15 let, aby si mohl pořídit starší třípokojový byt. Tedy o sedm let delší dobu než lidé jinde v republice.

Kdyby se ale zmíněný Pražan rozhodl bydlet v samotném srdci metropole, tedy v Praze 1, na třípokojový byt by vydělával dokonce 43 let a čtyři měsíce.

To je zčásti dáno i tím, že byty 3+1 ve starších domech v centru metropole, které jsou nyní nabízeny k prodeji, mají v průměru velkorysých 107 metrů čtverečních. Tedy o třicet víc, než je běžné jinde v republice. Nicméně to bylo podstatou srovnání: Deník chtěl upozornit na reálné nabídky skutečných bytů. Kdyby Pražan zatoužil po „normovaném" 76metrovém třípokojovém bytu v Praze 1, měl by smůlu. Takové se tam zkrátka nenabízejí.

Proto se Deník rozhodl nepřepočítávat ceny na virtuální metr čtvereční.

Levnější Londýn

I v tomto ohledu by nicméně hlavní město vyčnívalo.

„Pokud vezmu v potaz poměr průměrného příjmu k průměrné ceně za metr čtvereční v Praze, tak česká metropole vychází spolu s Bratislavou jako jedna z vůbec nejdražších v EU," říká ekonom společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ostatně když britský deník Financial Times srovnával, za kolik ročních platů si můžou mladí lidé do třiceti let pořídit bydlení v Londýně, jen v nejdražších čtvrtích v centru (Westminster, Kensington či Chelsea) to bylo za více než třicet ročních příjmů.

Brno a další města

V České republice v žebříčku finančně nejméně dostupného bydlení následují po Praze další velká města.

Brňan s jihomoravským průměrným platem si na „třípokoják" vydělává 14 let a jeden měsíc. A Plzeňan deset a čtvrt roku.

Naopak nejkratší dobu stačí pracovat na koupi bytu v Ústeckém kraji – a to v průměru tři roky.

Překotný růst cen nemovitostí tažený jak touhou lidí bydlet „ve svém", tak nákupem bytů na investici, se nelíbí už ani České národní bance.

„Vnímáme, že ceny nemovitostí jsou nadhodnocené. Domnívám se, že to je v průměru o 10 procent," uvedl před necelými třemi týdny člen bankovní rady Vojtěch Benda pro agenturu Reuters.

Ostatně ČNB proto už před nedávnem znemožnila lidem získat hypotéky na sto procent ceny bytu.