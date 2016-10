Za loupežnou vraždu prostitutky dostal cizinec 19 let

Praha /FOTOGALERIE/ - Nebylo to jako v televizi. To mimo jiné řekl ke svému činu 40letý dělník z Polska Damian Jerzy M., jenž se u Krajského soudu v Praze přiznal k vraždě 49leté kolínské prostitutky, kterou předtím navštěvoval jako zákazník. Letos 20. února však do domu ve Zborovské ulici zavítal nikoli s úmyslem utrácet, ale naopak peníze získat. Tvrdil, že je potřeboval na léčbu žloutenky typu C – což ovšem odmítla státní zástupkyně Danuše Krejčová. Zdůraznila, že se doma v Polsku mohl léčit zadarmo – a navíc léčbu nikdy nenastoupil.

Na 19 let poslal Krajský soud v Praze do věznice se zvýšenou ostrahou Poláka jménem Damian Jerzy Matysik, který se zpovídal z vraždy prostitutky v Kolíně

Za vraždu, kterou žalobkyně Krejčové označila jako maximálně brutální úrok, mu v pátek senát Alexandry Chrdleové vyměřil 19letý trest odnětí svobody; ten si cizinec má odpykat v nejpřísnějším typu věznice: v režimu zvýšené ostrahy. Součástí verdiktu, který zatím není pravomocný a lze se proti němu odvolat, je také rozhodnutí o vyhoštění na neurčito. Muž chtěl prostitutku okrást „Lituji toho, co se stalo," řekl ve čtvrtek obžalovaný, který odmítá, že by že by do vily v klidné čtvrti na okraji Kolína šel už s úmyslem zabíjet. To ne: chtěl jen získat peníze – přičemž předpokládal, předpokládal, že po 13 letech provozování nejstaršího řemesla bude žena mít naspořenu pěknou sumičku. Z jeho výpovědi vyplynulo, že pod dojmem příběhů zhlednutých v televizi očekával, že postačí, když ukáže plynovou pistoli, která je na pohled k nerozeznání od skutečné zbraně – a vylekaná oběť mu prozradí, kde mí schované peníze. Nic takového se ovšem nestalo. Žena prý začala křičet – načež mu měla nadávat a pohrozit, že její známí si lupiče najdou a zúčtují s ním. Došlo tedy na uplatnění dalších pomůcek, které si cizinec vzal s sebou na výpravu za penězi: šlo o slzotvorný sprej, pouta, lepicí pásku, kabel, latexové rukavice – a nůž. Právě jím ženě způsobil četná bodné zranění; svázané tělo pak bylo nalezeno ve vaně. Tohle se podle obžalovaného ovšem stát nemělo: původní plán prý byl ženu okrást, tedy vlastně oloupit – ale nikoli zabít. Kriminalisté muže dopadli po třech dnech Žalobkyně Krejčová násilný zločin s majetkovým motivem označila za skutek provedený zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Měl ženě do očí nastříkat pepřový sprej, který sice oběť ochromil, ale neumlčel, načež ji svázal a máchal pistolí. Na rdoušení a 12 ran zasazených nožem do hlavy a krku došlo podle slov obžalovaného v reakci na slova napadené ženy, která pohrozila, že ho její známí zabijí. Kriminalisté podezřelého dopadli po třech dnech; hned jak po činu poprvé přišel do práce. Vrah prý naházel oblečení i použité předměty do Labe – a místo na ubytovně strávil po jedné noci v hotelích v Kutné Hoře a v Poděbradech. Podle detektivů si pachatel z místa činu odnesl šest set korun v hotovosti a tři mobilní telefony ve zhruba pětitisícové hodnotě. Čtěte také: Vedl spor o dítě až k úvahám o vraždě?

