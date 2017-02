Školy zakazují žákům mobily, hrozí i dvojka z chování

O tom, zda vůbec mobilní telefony patří dětem do ruky a od kolika let, se zabýval průzkum Deníku v minulém roce. Z něj vyšlo najevo, že rodiče většinou pořizují dítěti mobilní telefon v momentě, kdy začne chodit do školy bez jejich doprovodu. Naskýtá se však otázka, zda mobil patří do školy a jakým způsobem omezit jeho používání při vyučovacích hodinách.

Ředitelé moc dobře vědí, že dětem zakázat nosit telefon nemohou, protože jde o soukromý majetek, ale ve školních řádech je svévolné používání mobilu při hodinách zakázané. „O přestávkách děti mobil použít mohou, ale ve škole je zakázané kohokoliv natáčet bez souhlasu druhé osoby. Kvůli případné kyberšikaně," vysvětlil ředitel nymburské školy Letců R.A.F. Jiří Cabrnoch. Čtěte také: Valachová se pře s gymnázii o termín maturity z matematiky

Zákaz používání mobilních telefonů při výuce, nedostanou-li žáci svolení od vyučujícího, platí také na neratovické Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova. Podle ředitele Jaroslava Kužela se však přesto čas od času najde někdo, kdo nařízení poruší. „Zrovna nedávno jsem udělil ředitelskou důtku žákyni, která mobilem ofotila zadání písemné práce a poslala ho vedlejší třídě," popisuje. S tím, že by školáci například natáčeli učitele v hodině, se zatím nesetkal. Trochu ho však mrzí, že o přestávkách sedávají žáci v lavicích s mobilními telefony v rukou a nekomunikují spolu. „Na jednu stranu sice umí tyto moderní technologie používat na velmi dobré úrovni, na druhou tím ale zase ztrácejí sociální kontakt. Už se spolu neumí normálně bavit, raději si mezi sebou posílají zprávy," připomíná s tím, že mobily do školy často nosí už prvňáčci. Čtěte také: Šikanovaná učitelka z Třebešína bude oceněna při Dni učitelů

Na gymnáziu v Mnichově Hradišti je používání mobilů během výuky také zapovězeno a telefony musí na začátku hodiny zmizet v taškách, ovšem za předpokladu, že k jejich užívání učitel nevydá pokyn. Někteří pedagogové totiž s mobilními telefony pracují ve výuce. „Já učím cizí jazyk a vítám, že studenti mají ve svých mobilech například neustále k dispozici slovníky," říká Lenka Sosnovcová, ředitelka Gymnázia Mnichovo Hradiště. Smysluplný jí připadá i současný trend související s digitalizací výuky nevyužívat v hodinách školní počítače a tablety, které nemohou většinou svou technickou vyspělostí konkurovat soukromým přístrojům studentů, ale pracovat právě s jejich vlastními. Nepřehlédněte: Rýsuje se daňový pakt ANO a ODS



