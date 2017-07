Pozor na pití alkoholu na veřejnosti. Hrozí pokuta až do deseti tisíc

/INFOGRAFIKA/ Na dvojnásobek vzrostla od prvního července maximální výše pokuty za neoprávněné pití alkoholu na veřejnosti. Díky novele přestupkového zákona tak mohou strážníci udělit na místě blokovou pokutu až deset tisíc korun.

Praha zakazuje konzumaci alkoholu ve vybraných lokalitách od roku 2008. Aktuálně je na seznamu víc než osm stovek takových míst ulic, náměstí, obchodních center, parků nebo vnitrobloků. Zákaz se navíc vztahuje na všechny školy, nemocnice, dětská hřiště, zastávky MHD a jejich okolí. Po třech letech navíc magistrát připravuje další zpřísnění vyhlášky.

Na program zastupitelstva by se příslušná novela mohla dostat na podzim: „Na novelizaci vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů na vymezených místech nyní pracujeme, abychom ji ještě zefektivnili. Měla by například zakázat nikoli jen samotnou konzumaci, ale již pohyb občanů s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem na stanovených veřejných místech," sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Iniciativa města může souviset s větším výskytem „slavících" lidí na ulicích od zákazu kouření uvnitř veřejných podniků. Některé restaurace v centru Prahy například přestaly po začátku zákazu čepovat pivo do skla hostům, kteří si jdou zakouřit na chodník.

Kvůli hrozbě ušlého zisku ale nadále prodávají pivo v kelímku bez ohledu na zapovězené pití alkoholu na mnoha frekventovaných místech. V některých večerkách kolem Dlouhé ulice, kde zákaz také platí, vám prodavač odmítne otevřít pivní lahev. V jiných to udělá bez problémů.

Jen letos téměř osm tisíc přestupků

Na sociálních sítích jsou kritické komentáře, podle kterých je vymahatelnost vyhlášky obecně slabá. Jeden kritik poukazuje na Palackého náměstí, které je také „na seznamu" a kde se prý „každý den válí lahve od piva či vodky, ba i injekční stříkačky". Příčinou problému mají být celkově nízké počty strážníků v ulicích.

Nicméně jen za první polovinu letošního roku eviduje Městská policie zhruba 7700 případů porušení vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na vybraných místech. V loňském roce to přitom bylo o víc než dva tisíce méně. Zhruba dvě třetiny ze všech těchto prohřešků řešili strážníci domluvou.

Záleží na strážníkovi

V dalších případech častěji udělili na místě blokovou pokutu v průměrné výši 600 - 700 korun. Zbytek případů postoupili dál do správního řízení. „Způsob řešení přestupku závisí na úvaze konkrétního strážníka, který by měl přihlédnout ke všem okolnostem situace. Do jeho úředního jednání nemůže nikdo zasahovat. Na místě nezaplacené blokové pokuty mají splatnost 15 dnů. Je přitom všeobecně známo, že vymahatelnost těchto pokut od nemajetných osob je téměř nemožná," uvedla vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová.

Mapa s vyznačením všech veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu je dostupná na webových stránkách Prahy.