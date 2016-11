Za podporu terorismu až 12 let. Výbor Senátu doporučil schválit novelu zákona

Praha - Postihy za podporu terorismu se zřejmě i v Česku zpřísní. Například za veřejné schvalování spáchaného teroristického útoku budou hrozit tři až 12 let vězení. Samostatnými trestnými činy se stanou financování terorismu a také jeho propagace. Změny přinese novela trestního zákoníku, kterou dnes Senátu doporučil jednomyslně a beze změn schválit jeho ústavně-právní výbor.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tomáš Kugler

Novela vychází z požadavků mezinárodních organizací a Sněmovna ji schválila zrychleně už v úvodním kole projednávání. Rovněž Senát se jí bude zabývat přednostně už příští týden.

České právo nyní postihuje financování terorismu především prostřednictvím trestného činu teroristický útok. Novela obsahuje samostatnou skutkovou podstatu, podle níž se trestného činu dopustí ten, kdo "sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena anebo spáchání teroristického trestného činu", případně za tímto účelem shromažďuje peníze nebo jiné věci. Za financování terorismu lze uložit až 12 let odnětí svobody a zároveň propadnutí majetku.

Mezi dalšími novými trestnými činy je také vyhrožování teroristickým trestným činem a účast na teroristické skupině. Novela rovněž přísněji postihuje loupeže, krádeže, zpronevěry, podvody či vydírání spáchané s úmyslem umožnit nebo usnadnit teroristický trestný čin nebo financování terorismu.

Nutnost schválit předlohu zrychleně hájilo ministerstvo spravedlnosti možným zhoršením ratingu Česka a možným omezením nebo blokováním mezinárodních obchodů českých firem. Hrozilo by totiž podle ministerstva to, že by finanční styky s ČR byly posuzovány jako rizikové.

Novela má nabýt účinnosti počátkem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně 1. února příštího roku.