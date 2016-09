Psí zabijáci. Dalo se tragédii zabránit?

Východní Čechy - Příčina útoku psa či psů na malého chlapce zamotává hlavu i odborníkům. Obrovská tragédie, která se koncem víkendu stala, nemá očividný důvod. Podle aktuálních informací se majitelé věnovali psům důkladně. V každém případě styl smrtelného zranění ukazuje spíše na beaucerona, kavkazského pasteveckého psa či huskyho. Právě poslední dvě plemena jsou charakteristická tím, že útočí na krk. Pokud se prokáže, že byl chlapec napaden více psy, může se jednat o takzvaný lavinový efekt. Jakmile zpravidla jeden pes zaútočí, ostatní ho jako smečka následují.

Psi zabijáci v kleci - pachatelé smrtícího útoku na pětiletého chlapce v obci Lužec nad Cidlinou.Foto: Deník/ Petr Vaňous

V rovině spekulací je nejpravděpodobnější varianta, že pes byl ze strany malého chlapce určitým podnětem vyprovokován. Podle kynologa Jaroslava Filipa stačí někdy opravdu maličkost. „Je to hrozné a vše jsou zatím jen spekulace. Nicméně to, že pes zaútočil i přes důkladný výcvik, může nasvědčovat k neúmyslnému vyprovokování. Například stačí sebrání hračky, tahání za ocas a tak podobně," uvedl s tím, že vše jsou jen předčasné dohady.

Psi se obecně rozhodují pudově. I možná hra z jejich strany může mít takto fatální následky.

Někdy mají podobně nevyzpytatelné útoky i jinou příčinu.

„I když to není tak časté, někdy může být důvodem i onemocnění centrální nervové soustavy psa. Spouštěcím mechanismem pak může být i obyčejný rychlý pohyb," uvedl k motivaci útoku Jaroslav Filip.

Tragédie pohledem psychologa

Vyrovnat se s tak hroznou tragédií není vůbec jednoduché. „Je to něco tak zásadního, že neexistuje technologie, která by jednoznačně dokázala postiženým pomoci," okomentoval dopad neštěstí psycholog Jan Lašek.

Podle jeho slov se o bezprostřední pomoc rodině a nejbližším starají policejní psychologové, kteří jsou právě pro takové případy školeni.

„Je to tak silný emoční zážitek, že doporučuji rodině vyhledat i klidně kněze. Podstatné je „nechat vypovídat," uvedl Lašek.

To nejpodstatnější, co bychom měli mít vždy na mysli, je to, že pes je šelma.

„Nikdy neumíme stoprocentně předpovídat situaci. A to i u cvičeného psa. Přestože je pes, jak se říká, „nejlepším přítelem člověka", je to zvíře. A to se prostě rozhoduje pudově. Někdy k neštěstí stačí jen nepodstatný detail," doplnil Lašek.

Nikdy bez dozoru

Podle odborníků, ať už z řad kynologů či psychologů, bychom nikdy neměli malé dítě se psem nechat osamotě. K tragédii, jakou byla ta v Lužci nad Cidlinou, stačí opravdu málo. A malé dítě nemá téměř žádné prostředky, především fyzické síly, jak se útoku psa bránit. „Dítě v podstatě nejde nechat bez dozoru nikdy. O to více, když je v blízkosti, byť bezproblémový, pes," shodují se odborníci.

Zabíjel některý z nich?

Kavkazský pastevecký pes:

Jako obranář zasahuje až v situaci, kterou dle jeho vyhodnocení není jeho psovod sám schopen zvládnout, případně v pánově nepřítomnosti. Na cvičný rukáv moc nereaguje, ale při zásahu na figuranta s oblekem na kousání do celého těla je velmi aktivní. Mimořádná ostrost, kousavost a nedůvěra k cizím je u něj zrovna tak přirozená jako oddanost svému pánovi.

Sibiřský husky:

Je to pes upřímný a naprosto oddaný svému pánovi, ale na druhou stranu obtížně vychovatelný na klasické psí povely ke mně, zůstaň, nesmíš, které se zejména projevují ve volné přírodě, kdy husky zavětří například zvěř, a nadřazenost pána je ta tam.

Husky je lovec, který svou vášeň nikdy nezapře - je energický, živý a hlavně zvědavý.