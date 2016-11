Za vraždu své bývalé přítelkyně v brněnském arboretu dostal Šafránek 18 let

Brno – Osmnáct let. Tak dlouho má strávit ve vězení čtyřiadvacetiletý Radúz Šafránek za brutální vraždu své bývalé přítelkyně Kateřiny v brněnském arboretu.

Radúz Šafránek u Krajského soudu v Brně.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

„Obžalovaného usvědčují především kamerové záznamy, pachová stopa, kapesník, na kterém je dívčina i Šafránkova krev, a také plastový obal na nůž z místa činu," řekla státní zástupkyně Eva Žďárská. Na obalu je Šafránkova DNA.

Jak uvedl předseda senátu Petr Jirsa, obžaloba soudu dodala pouze nepřímé důkazy. Vyplývaly částečně ze svědeckých výpovědí, z vyjádření odborníků a z věcí, které byly nalezeny na místě činu. Podstatné podle něj byly i kamerové záznamy a časová osa vraždy. „Je zřejmé, že došlo k usmrcení dívky tak, jak popsali znalci," řekl Jirsa. Dodal, že důkazy na sebe navzájem navazují a vzájemně se doplňují.

Vysvětlení obžalovaného, proč na schůzku se svou bývalou přítelkyní nakonec údajně nešel, nepovažuje soud za logické a přesvědčivé. „Pokaždé, když chtěla předtím dívka schůzku zrušit, oznámila mu to. To osmého března neudělala, obžalovaný tedy neměl žádné informace, že se schůzka nekoná. Nesněžilo, nepršelo, bylo normální počasí a dívka na schůzku podle kamerového systému přišla," uvedl v odůvodnění rozsudku Jirsa.

Šafránek vinu odmítá. „Měl jsem Katku rád, neměl jsem žádný důvod, proč jí ublížit. Už z přesvědčení bych ženu nikdy neuhodil. Necítil jsem k ní žádnou nenávist, není to v mé povaze," hájil se při své závěrečné řeči.

Dívku podle rozsudku ubodal letos 8. března kvůli tomu, že se s ním rozešla. „Obžalovaný má narcisistní osobnost a bylo pro něj velmi zraňující odmítnutí ženou, o které si myslel, že je ta pravá. Pohlížel na sebe jako na inteligentního, morálního a úspěšného muže," popsala ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Eva Žďárská.

Šafránek měl po prosincovém rozchodu Kateřinu obtěžovat telefonáty a zprávami. „Když ráno odjížděla do školy, řekla mi, že ve tři odpoledne má konzultaci se svým školitelem a potom schůzku s Radúzem. Dodala, že bude krátká a že tam musí jít, protože od něj chce mít jednou pro vždy pokoj. Už se domů nevrátila," zavzpomínala dříve matka dívky.

HISTORIE PŘÍPADUMěl přijít s kyticí a ne s loveckým nožem, konstatovala státní zástupkyně

Šla na schůzku, aby od něj měla pokoj, říká rodina dívky zavražděné v arboretu

Vražda z arboreta putuje k soudu, obžalovaným je třiadvacetiletý muž

Vražda studentky: policisté obvinili bývalého přítele, hrozí mu výjimečný trest

Policisté potvrdili vraždu na třídě Generála Píky. Žádají o pomoc svědky

Kateřina předtím schůzku několikrát zrušila. Občas to bylo kvůli špatnému počasí, občas kvůli jiným povinnostem. „A tak to bylo i tentokrát. Sněžilo, tak jsme se domluvili na jindy. Podíval jsem se na pár dílu Star Treku. Sklidil jsem mrkve a šel jsem na túru," vylíčil tehdejší den obžalovaný. Později si prý šel zaplavat a na další vycházku po Brně.

Rušení dohodnutých schůzek a samotné odmítnutí obnovení vztahu v Šafránkovi podle obžaloby vyvolalo frustraci. „Kumulovala se v něm zloba. Na facebook psal o sebevraždě, připravil si i dopisy na rozloučenou pro rodinu. Agresivní náboj potom obrátil proti zavražděné," konstatovala státní zástupkyně.

Kateřinino tělo našel pár minut po čtvrté hodině kolemjdoucí poblíž východu z parku. Vrah ho odtáhl pod blízký keř. „Utrpěla pětadvacet bodně řezných ran. Dvě z nich byly vedené s obrovskou intenzitou a pronikly až do mozku zhruba čtrnáct centimetrů hluboko. Po nich se poškozená nejspíš už nemohla hýbat," dodala Žďárská. Útočník podle ní ale nepřestal a bodal i do ležící bezmocné dívky.

Z těla Kateřiny potom zmizela kabelka a její zimní kabát, kriminalisté tyto věci, stejně jako vražednou zbraň – čtrnácticentimetrový lovecký nůž, nikdy nenašli. Své oblečení si měl Šafránek umýt v aquaparku v Kohoutovicích, kde ho natočily kamery. „Při odchodu z aquaparku má na sobě jinou bundu a nese dvě igelitové tašky. Podle úvah obžaloby je v jedné jeho bunda, kterou nechtěl čistit doma před rodinou," dodala Žďárská.

Podle obhájkyně Šafránka Ilony Pokorné je většina důkazů, na základě kterých byl její klient odsouzen, nevěrohodná. Pachové a genetické stopy totiž mohou být zavádějící. „Není jisté, jestli se na místo dostaly v souvislosti se zločinem. Zásadní vadou řízení je, že se kriminalisté drželi jen jedné vyšetřovací verze, aniž by vzali v potaz jiné možnosti," konstatovala obhájkyně.

Důležité podle ní byly i výtěry zpoza nehtů oběti i Šafránka. „Pod jejími nehty nebyla nalezená jiná DNA než její. Stejně tak můj klient neměl pod nehty jinou DNA než svou," upozornila při jednání Pokorná. Šafránkova drobná zranění proto nepřisuzovala bránící se dívce.

Nejpřísnější typ vězeníVe věznici se zvýšenou ostrahou se odsouzení pohybují organizovaně, vždy pod dohledem příslušníka vězeňské služby. Odsouzení většinou vykonávají práci uvnitř věznice, kde jsou rovněž střeženi příslušníkem nebo vykonávají práci přímo na celách. Odsouzeným není povolen žádný pohyb a návštěvy probíhají rovněž za dohledu příslušníka vězeňské služby.

Nejmírnější typ vězeníVe věznici typu s dohledem mají odsouzení neomezený pohyb. Pracují zpravidla, dle podmínek dané věznice na venkovních pracovištích, tedy mimo věznici. V mimopracovní době se odsouzení účastní různých akcí mimo věznici, např. kulturních a sportovních akcí a to za doprovodu zaměstnance Vězeňské služby ČR, tedy vychovatele nebo jiného odborného pracovníka. Pokud si odsouzení plní všechny povinnosti vyplývající ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody mají možnost požádat ředitele věznice o povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou až na 24 hodin, a to 1krát za 14 dní. Ředitel věznice na základě závěrů komise složené z odborných zaměstnanců má možnost odsouzenému tuto návštěvu mimo věznici povolit, a to formou kázeňské odměny.

zdroj: www.vscr.cz - web Vězeňské služby České republiky