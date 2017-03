Zabiják od Krejčíře hlídal gangstera ve skutečnosti i ve filmu

/ROZHOVOR/ - Nejen stejné iniciály RK spojují litoměřického boxera Romana Kracíka s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Kracík totiž vládci českého podsvětí dělal téměř tři roky bodyguarda.

Po deseti letech si dokonce zahrál sám sebe ve filmu Gangster Ka, kde předlohou hlavního hrdiny byl právě Krejčíř. „Působil na mně seriózně, netušil jsem, do čeho je namočený," říká v rozhovoru pro Deník mistr světa i Evropy v kickboxu a úspěšný profesionální boxer. Právě v ringu dostal svou přezdívku Killer, tedy Zabiják.

Jak jste se dostal do filmu Gangster Ka?

Jsem registrovaný jako filmový kaskadér, takže si mě produkce vybrala z „katalogu". Pak narazili na to, že jsem byl doopravdy Krejčířův bodyguard, tak mě hned angažovali. Nebyl to tedy můj první film, už jsem hrál například pro jednu německou produkci ve snímku o rytířích.

Je zajímavé, že jste se nebál hrát sám sebe. Tedy osobního strážce Radovana Krejčíře. Nepřišlo vám to zvláštní?

Sice si ze mě kolegové v tomto směru utahovali, ale úplně sám sebe jsem nehrál. Já dělal ve skutečnosti Krejčířovi jen řidiče a bodyguarda, nebyl jsem zločinec. Naopak ve filmu jsem členem albánského gangu, který spolupracoval s Krejčířem a podílel se i na likvidaci lidí. To jsem ve skutečnosti opravdu nedělal.

A co jste přesně pro něj dělal?

Třeba jsem ho vozil na obchodní schůzky. Ale co se na těchto schůzkách přímo probíralo, to nevím. Pracoval jsem u něj do roku 2002 do roku 2004. Měl ještě jednoho bodyguarda, který u něj bydlel v zahradním domku.

Snažil jste se tvůrcům filmu v tomto radit? Mluvil jste jim do scénáře?

To jsem si nedovolil. Ale na natáčení byl i novinář Kmenta, který se podílel na scénáři a já mu při setkání řekl: „Co jste to napsal za zběsilost? Je to zajímavá báchorka." Také jsem se ho ptal, jestli se nebojí nějaké odvety od Krejčíře.

Co vám na to řekl?

Že mu to takto celé vyprávěl sám Krejčíř. Mě se to ale nezdá, nevěřím tomu, že to tak přesně bylo.

Jak jste se s Krejčířem vlastně seznámil?

On chodil na moje zápasy a nabídl mi práci v ochrance. Sliboval jsem si od toho, že by mi mohl pomoci se sponzorováním ve sportu. Netušil jsem, do čeho všeho je namočený. Naopak jsem z něj měl seriózní dojem.

V roce 2005 jste se vydal za uprchlým Krejčířem na Seychely. Co jste tam dělal?

Kontaktoval mě tenkrát s tím, že je všechno v pořádku a že spolu dořešíme nějaké záležitosti. To byla hlavní záminka. Tak jsem tam vyrazil, nakonec to byla fajn dovolená.

Jak se Krejčířovi žilo na Seychelách?

Bylo to tam pro něj malé, nemohl tam dělat žádný svůj byznys. Trápil se tam.

Vás po návratu ze Seychel zatkla policie. Jak se to přesně stalo?

Úplně hned ne. Nejdříve mě pár dní sledovali, cítil jsem za sebou nějaký stín. Věděl jsem, že jsem pod dohledem. Pak nás (ještě boxera Dana Macháčka, pozn. red.) teatrálně zatkla zásahovka na benzínce. Bylo to spíš divadlo pro lidi. Je pravda, že v té chvíli jsme měli u sebe legálně držené střelné zbraně, ale to jen kvůli tomu, že jsme pomáhali obsazovat objekt za pomocí právníků.

Byl jste v kauze Krejčíř zatčen za podíl na zločinném spolčení. Jak dlouho jste byl ve vazbě?

Celkem tři měsíce. Nejdříve na cele předběžného zadržení, kde byly šílené podmínky. Hodili tam ke mně nějakého smradlavého bezdomovce. Byl jsem nervózní a nemohl spát. Měl jsem sto chutí ho udusit polštářem. Pak jsem se dostal na Pankrác, kde mně dali naopak na samotku. Prý jsem nebezpečný boxer, zabiják od Krejčíře. Byl to pro mne velký psychický teror.

Vaše stíhání nakonec skončilo, dostal jste následně nějaké odškodné?

Ne, na to jsem v té době nemyslel. Byl jsem rád, že jsem se dostal na svobodu. Nebyla to žádná legrace.

Takže za týden dovolené na Seychelách jste pak měl tři měsíce na Pankráci. To se asi moc nevyplatilo, že?

Trpěl jsem tam jako zvíře.

Od té doby už nejste s Krejčířem v kontaktu?

Už ne, celou kapitolu s ním jsem uzavřel. Nyní maximálně sleduji, jak si vede u soudu v Jihoafrické republice.

A co tedy říkáte na jeho současnou situaci?

Jde to s ním z kopce, je mi ho trochu i líto. Ovšem on se rozhodl pro takový život. Na druhou stranu bylo kolem něj hodně špíny, například se kolem něj motali politici a on je finančně podporoval. K tomu se ale dnes nikdo nebude hlásit.

Vraťme se ještě k filmu Gangster Ka. Jaké jste měl ohlasy na svou roli?

Viděla ho spousta lidí a ohlasy nebyly žádné extrémní. To, že jsem dělal bodyguarda Krejčířovi, není žádné tajemství.

A vy jste film už viděl?

Ano, první díl jsem viděl. Ve druhém díle pojmenovaném Afričan jsem už byl jen v titulcích, ale na natáčení jsem nebyl.

Kde se točil Afričan?

Na Kanárských ostrovech. Škoda, tam bych si rád zahrál. (smích)

Vy jste natáčeli první díl převážně v Praze. Kde byla předloha Krejčířovy vily s akváriem a žralokem?

Byl to nádherný barák v Klecanech, ale opravdová Krejčířova vila byla o nějakých deset tříd lepší. Byl tam výtah, dům pro bodyguarda, klimatizace a vnitřní i venkovní bazén.

Řekl jste ve filmu vůbec nějaké slovo?

Asi jednu větu: „Kde jsou pojistky" a to ještě albánsky.

Byl jste jako Arnold Swarzenegger ve filmu Terminator.

Přesně tak. S mým obličejem a postavou prostě hraji takové typy postav.

Je pravda, že jste ztvárnil podobnou postavu i v seriálu Rapl, že?

Byl jsem tam také jako člen albánského gangu pašující drogy. Seznámil jsem se tam i s hercem Hynkem Čermákem, který hrál hlavní roli v Gangster Ka.

Jaký je? On si také dříve, než se stal známým hercem, vydělával na živobytí jako bodyguard a vyhazovač v nočních klubech.

Je to velice fajn člověk. Docela jsme si spolu povídali, byl přátelský. Vyprávěl mi, jak měl zamlada pestrý život a pohyboval se na kraji společnosti. Skoro byl bezdomovcem. Nyní je z něj filmová hvězda s řadou ocenění.

Vy jste byl úspěšným boxerem a kickboxerem. Kdy jste ukončil svou kariéru?

Před dvěma lety na galavečeru v Lucerně. Svůj poslední zápas jsem vyhrál a pak jsem od kolegů kaskadérů dostal v ringu věšák a na něj jsem symbolicky pověsil boxerky.

Od té doby tedy už neboxujete?

Jen občas si jdu pinknout s kamarády. Ale je pravda, že mě svrbí ruce a ještě bych se možná rád vrátil do ringu. Třeba si zajet zaboxovat někam do zahraničí. Pořád se cítím dobře a mám na to.

Jak jsme se seznámili…Romana Kracíka jsem poznal v roce 2002, když jsem pracoval jako sportovní novinář. Přezdívkou Killer (Zabiják) jsem ho veřejně vlastně označil poprvé já v našem rozhovoru. Získal ji díky své tvrdosti a nekompromisnosti v ringu. Tehdy byl spolu s Lubošem Šudou špičkou mezi českými profesionálními boxery, kteří se připravovali v Lovosicích u trenéra Schejbala. Kracíkovu boxerskou kariéru jsem sledoval bedlivě, ovšem v roce 2005 se náhle ocitl ve vězení za spolupráci s Radovanem Krejčířem. Byla to rána. „Nějakou dobu pak na mne lidé divně koukali, ale jinak to šlo vydržet," vzpomíná dnes. Já jsem si na něj vzpomněl po letech, protože jsem ho zahlédl při nedávné televizní premiéře filmu Gangster Ka. Hned jsem ho poznal. Nemohl jsem uvěřit, že kývl na nabídku, že bude ve filmu hrát sám sebe tedy bodyguarda Krejčíře. Proto jsem ho po letech kontaktoval a udělal s ním tento rozhovor.