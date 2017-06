Začalo období požárů, nebezpečný je zapalovač i výfuk

Prázdninové měsíce jsou dobou, kdy hasiči likvidují nejvíce požárů za celý rok. Při horkém a suchém počasí může i zapalovač ponechaný za sklem automobilu či rozžhavený výfuk v blízkosti suché trávy způsobit velké škody.

Vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Hasiči nabádají, aby byli lidé opatrní i při rozdělávání ohňů, grilování nebo kouření, hlavně ve volné přírodě.

Například během loňského července a srpna zasahovali hasiči u 2846 požárů, při nichž zemřelo dvanáct lidí a dalších 222 bylo zraněno, informovala mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Škody přesáhly 900 milionů korun. Nejvíc požárů vzniklo v přírodě (1432) v domácnostech vypukl požár ve 375 případech, auta hořela 308krát. Oheň ničil také zemědělské stroje nebo obytné karavany.

Nejčastějšími příčinami požárů byly lidská nedbalost a technické závady. Za posledních deset let zaznamenali hasiči nejvíce letních požárů v extrémně suchém a horkém létě roku 2015, kdy vyjížděli k 5738 případům. Oheň tehdy připravil o život osmadvacet osob.

Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohňů nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky či vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu, uvedla Zaoralová.

Při teplém, suchém a větrném počasí by lidé raději neměli oheň v lese nebo jinde v přírodě vůbec rozdělávat. Kouření je v lesích zakázáno. Pokud oheň v přírodě někdo rozdělá, měl by to udělat minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Oheň nesmí nechat bez dozoru a musí mít k dispozici dostatek vody nebo písku k jeho uhašení. Podobná pravidla platí podle hasičů i pro grilování na zahradách nebo balkonech. "Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů," dodala mluvčí hasičů.

Lidé by měli také dodržovat zákaz vypalování trávy a porostů. Za tuto nelegální a nebezpečnou činnost hrozí podle Zaoralové pokuta až 25 tisíc korun.

Ve vedrech je také lepší vyhnout se manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami, jako je benzin, nafta, barvy či petrolej. Při vysokých teplotách se více odpařují a hrozí, že se hořlavé výpary vznítí a explodují. Lidé by je měli bezpečně skladovat v uzavřených nádobách, ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně, ani na slunci nebo ve sklepních prostorách. V běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot, pro nákladní automobil 80 litrů.

Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči, například přenosnými propanbutanovými vařiči, které se nesmí vystavovat vysokým teplotám a nadměrným tlakům, nesmí se u nich kouřit. "Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách," poznamenala Zaoralová. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, může se hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.