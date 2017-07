Opilá záchranářka? Žena měla přes tři promile. Zřejmě dostane vyhazov

/ANKETA/ Sílícímu tlaku čelí jihomoravská záchranná služba kvůli případům opilých záchranářů. První případ letos zaznamenali na Břeclavsku, kde lékařka sloužila s více jak třemi promile alkoholu v krvi.

Ženu pravděpodobně čeká vyhazov. „Alkohol ve službě netolerujeme, je nepřípustné, aby lékaři sloužili opilí," zdůraznila mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.

Letos jde podle Kropáčkové o první podobný případ. „Lékařka před dvěma týdny nadýchala přes tři promile alkoholu, proto jsme ji ihned vystřídali jiným lékařem,“ popsala Kropáčková. Záchranářku od té doby alespoň jednou denně při práci kontroluje inspektor.

Situaci teď záchranka řeší s odborovou organizací. „To je první případ, který s námi vedení projednává, přestože jsme o to žádali už mnohokrát předtím,“ potvrdil šéf odborů Bohuslav Zrza.

Jaký bude další postup, určí právní oddělení záchranky. Že lékařku propustí, je ale podle vedení pravděpodobné. „Je pro mě nepředstavitelné, aby jakýkoli zaměstnanec po takto závažném porušení kázně u nás dál pracoval,“ řekl ředitel záchranky Milan Klusák.

Propustit by lékařku měli i podle Brňanky Moniky Tesařové. „Mám také za to, že by na pracovišti měli dechové zkoušky dělat daleko častěji,“ myslí Tesařová.

Zdravotníky namátkově kontrolují na alkohol i drogy už nyní. „Práce zdravotníků je velmi náročná. Problémy pak člověk může řešit útěkem k alkoholu. Zajišťujeme proto pravidelné kontroly,“ ujistila Kropáčková.

Podle informací MF Dnes, která o případu informovala minulý týden, řešila záchranka loni šest případů opilých lékařů. Její vedení se proti tomu ohradilo. „Loni jsme zjistili pozitivní dechovou zkoušku jen u jednoho lékaře. Už u nás nepůsobí,“ uvedla mluvčí.

Podle Zrzy v minulosti některým lékařům služba v opilosti prošla. „Předloni jsme právě kvůli tomu začali se stávkovou pohotovostí,“ připomněl.

Podobné situace by podle prezidenta Svazu pacientů Luboše Olejára mohly ohrozit pacienty na jižní Moravě. „Zdá se mi, že vedení záchranky selhává v jejím řízení. Problémů už je opravdu řada,“ míní.

Podle Kropáčkové jde o výjimečnou situaci. „Jihomoravané nemusí mít obavy, že by k nim přijel opilý lékař,“ ujistila.