Záchranky z Čech a Bavorska budou moci zasahovat u sousedů

Karlovy Vary - Zástupci Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje podepsali dnes v Karlových Varech smlouvu s Bavorskem o přeshraniční spolupráci záchranných služeb. Umožní zasahovat zdravotníkům i na území sousedního státu. Smlouva začala platit dnešním podpisem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

"Smlouva umožní, aby ve vzdušné vzdálenosti pěti kilometrů od hranice mohly vyjíždět posádky záchranných služeb podle toho, která bude nejblíže. Pokud se tak například stane nehoda na českém území u hranice a posádka české záchranky bude na výjezdu jinde, bude na místo povolaná posádka z Bavorska," popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik (ČSSD).

Jak připomněl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, prvním krokem bylo v roce 2013 sjednání rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Pak následovalo jednání zástupců příhraničních krajů a německých samospráv.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann řekl, že sousedská spolupráce přes hranice dosud fungovala za mimořádných událostí, třeba při požárech, a nyní začne i v oblasti záchranných služeb. "Zbavujeme se byrokratických překážek, které jsme před sebou měli, a otevíráme se spolupráci přímo zdravotnických pracovníků," shrnul Herrmann.

Náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská (ČSSD) uvedla, že nalezené řešení je výhodné zejména pro samotné pacienty. "Je přeci jedno, jestli sanitka přijede z jedné nebo druhé strany," doplnila. Jihočeský kraj už má obdobnou smlouvu s Horním Rakouskem a připravuje ji také s Dolním Rakouskem.

Administrativní překážky

Stráská připomněla řadu administrativních překážek. "Například proto, že úhrady zdravotních pojišťoven jsou výrazně odlišné v Rakousku, Německu nebo na české straně, dohodli jsme se na tom, že si to budeme hradit recipročně a nebudeme si vzájemně hradit jednotlivé výkony," doplnila náměstkyně jihočeského hejtmana.

Podle Herrmanna zaznívá od zdravotníků, že pětikilometrová hranice je velmi úzká. "Pokud se na to podíváme z pohledu rozdílného financování na české a německé straně, tak bychom se tím mohli zabývat ještě několik let. Možná po několika letech se na to můžeme znovu podívat a možná přehodnotit pětikilometrovou hranici," uvedl bavorský ministr.

Podobnou smlouvu o vzájemné spolupráci záchranných služeb mají české kraje sousedící se státem Sasko. Platí od letošního ledna. Podle informací záchranných služeb byla vzájemná dohoda zatím použita v jednom případě, kdy vyjela posádka do sousedního státu v oblasti Krušných hor.

Jak dnes poznamenal Pánik, díky dnešnímu podpisu smlouvy bude mít Karlovarský kraj, který hraničí s Bavorskem i Saskem, pokrytý celou svoji hranici s Německem. "Minimalizujeme čas k tomu, abychom mohli zachránit lidský život," dodal náměstek karlovarského hejtmana.