Začíná platit česko-německá dohoda o policejní spolupráci

Praha – Dnes začíná v praxi fungovat česko-německá dohoda o policejní spolupráci umožňující v určitých případech zásahy policistů jedné země na území druhé. Smlouvu o spolupráci podepsal český ministr vnitra Milan Chovanec se svým německým protějškem Thomasem de Maiziérem loni v dubnu v Praze. Dohodu pak schválily vlády a Parlamenty obou zemí.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/DPA/Friso Gentsch

Policisté podle navržené právní úpravy mají mít možnost pronásledovat podezřelá vozidla na území druhého státu, jako kdyby postupovali na svém území. Týká se to i policejních vrtulníků. Nová pravidla mají také umožnit rychlý zásah na území druhého státu bez jeho předchozího souhlasu v případě ohrožení života či zdraví lidí.

Do smlouvy je rovněž začleněna problematika celní správy. Obě země budou vytvářet další společné hlídky. Pravidla se vztahují i na spolupráci při ochraně svědků, předávání osob a doprovody nebezpečných či nadměrných nákladů.

Nová smlouva má nahradit zastaralou dohodu o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě z roku 1991 a smlouvu o policejní spolupráci z roku 2000. Ta byla uzavřena ještě před vstupem Česka do Evropské unie a do schengenského prostoru volného pohybu. Neodpovídá tak podmínkám, které vznikly po otevření hranic v roce 2007. Policejní hlídky podle ní mohly působit do vzdálenosti 30 kilometrů od hranic.