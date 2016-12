Začnou jednotné přijímačky na SŠ, poslední rok MŠ bude povinný

Praha - Rok 2017 přinese do škol řadu novinek. Na jaře se poprvé plošně uskuteční jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Od září bude povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Od ledna se bude muset na základních školách a pro nižší ročníky víceletých gymnázií prodávat ve školních bufetech jen zdravý sortiment.

Všichni uchazeči o studium maturitních oborů budou muset napsat testy z matematiky a českého jazyka, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Výsledek zkoušky musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče, na sportovních gymnáziích 40 procent. Nebude ale žádná centrálně stanovená minimální hranice získaných bodů nezbytná pro přijetí.

V září bude poprvé povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Nemusí se odehrávat jen v mateřské škole, kterou již nyní navštěvuje drtivá většina pětiletých dětí, ale také doma. Rodiče ale budou muset dítě do mateřské školy zapsat a nahlásit, že ho chtějí vzdělávat doma.

Později než dosud se budou konat zápisy dětí do 1. ročníku základních škol. Z období o 15. ledna do 15. února se přesouvají na celý měsíc duben. Konkrétní termín určuje ředitel školy.

Čtěte také: Školský ombudsman dostal stovky podnětů od učitelů, žáků i rodičů

Ze školních bufetů a automatů pro žáky ve věku povinné školní docházky v lednu musejí zmizet nezdravé potraviny a nápoje. Vyhláška s parametry pro povolený sortiment se stala terčem kritiky, protože podle potravinářů i některých ředitelů škol požadavky nesplňuje většina běžných potravin. Řada bufetů prý bude muset ukončit svou činnost, protože nebudou mít co prodávat. Ministerstva školství i zdravotnictví vyhlášku upravovat neplánují. Provozovatelům občerstvení ale zpočátku za její porušení nebudou ukládat tresty, ale poskytnou jim metodickou pomoc.

Změna letos čeká také maturanty. Slohové práce z českého jazyka se po třech letech, kdy je známkovali učitelé na školách, budou znovu hodnotit centrálně. O tom se v minulosti bouřlivě debatovalo, když i někteří premianti neuspěli, protože podle hodnotitelů nedodrželi zadaný slohový útvar. Ministerstvo návrat k centrálnímu hodnocení odůvodnilo menší objektivitou současného hodnocení. Měla se také sjednotit praxe s hodnocením písemných prací z cizích jazyků, které je centrální neustále.

Sněmovna a následně případně Senát a prezident se budou zabývat dvěma plány, které připravilo ministerstvo školství. Reforma financování škol by měla změnit současný systém rozdělování peněz podle počtu žáků na financování podle odučených hodin. Měly by také zmizet rozdíly ve financování obdobných škol v různých krajích. Platit by měla v roce 2018.

Projednávat se bude také návrh kariérního řádu učitelů. Dvouleté adaptační období pro nové učitele, kteří budou mít podporu uvádějícího učitele, byl mělo spuštěno od září. Atestaci pro třetí stupeň bude možné získat nejdříve v roce 2021.

Na jaro ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) plánuje vyjednávání o růstu učitelských platů v dalších letech a obecně zvyšování objemu peněz na vzdělávání. Chtěla by, aby se učitelské platy do roku 2020 zvýšily na 130 procent průměrné mzdy v Česku, tedy asi 40.000 korun. Na sport bude místo šesti miliard naplánovaných na rok 2017 žádat minimálně 7,5 miliardy korun.

Přečtěte si: Nařčení z obtěžování? Čtyři děti ve třídě, zhroucená učitelka, ředitel zůstává