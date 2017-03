Žádné daňové podvody nedělám, tvrdí Babiš. Z jednání Sněmovny se omluvil

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se omluvil z pracovních důvodů z dnešního jednání Sněmovny, která má probírat bod pojmenovaný Daňové podvody ministra financí. Do programu jej v úterý prosadil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Babiš záležitost označil za další šaškárnu.

Kalousek tvrdí, že Babiš se vlastně přiznal k daňovým podvodům, když zveřejnil dokumenty o svých příjmech. Z údajů v nich podle předsedy TOP 09 vyplývá, že díky transakcím mezi Babišem a Agrofertem mohly obě strany odvádět méně peněz na daních.

"Já žádné daňové podvody nedělám," prohlásil později Babiš. Kalouska a další poslance vyzval, aby ukázali svá daňová přiznání a majetek. Kalouska navíc Babiš nařkl, že si nakradl peníze.

Hned v úvodu dnešního jednacího dne poslanci uctili minutou ticha oběti nacistické okupace. Vyzval je k tomu ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v souvislosti s výročím obsazení zbytku Československa nacisty 15. března 1939.

ANO se nepodařilo odročit debatu o Babišových daních na podvečer

Hnutí ANO neprosadilo dnes dopoledne ve Sněmovně návrh na odložení debaty o daních ministra financí Andreje Babiše na podvečer. Frakce si pak kvůli tomu vyžádala dvouhodinovou přestávku. Jednání Sněmovny bude pokračovat po 12:30.



Předseda poslanců hnutí Jaroslav Faltýnek zdůvodnil žádost o odročení bodu s názvem Daňové podvody ministra financí do dnešních 17:00 tím, že Babiš by se chtěl diskuse účastnit. Pro dnešek byl ministr financí z pracovních důvodů omluven. Babiš se má od 11:30 zúčastnit v Jihočeském kraji slavnostního zahájení stavby dálnice D3 v úseku Ševětín - Borek.



Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, jenž v úterý bod do programu schůze prosadil, uvedl, že si dokáže představit "dojemný příběh o pracovním vytížení pana ministra". Kalousek nařkl Babiše z toho, že dává přednost osobní prezentaci a pohrdá Sněmovnou.



Požadavek na odklad debaty podpořilo jen 43 ze 146 přítomných poslanců, zejména z hnutí ANO a z Úsvitu. Proti bylo 75 poslanců, mezi nimi i značná většina z přítomných sociálních demokratů. Faltýnek hned po hlasování požádal o přestávku na jednání klubu.

