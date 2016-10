Zájem o senátní finále je zatím nízký, většinou pod pěti procenty

Praha - Zájem voličů o druhé kolo senátních voleb je zatím tradičně nízký. Za první zhruba dvě hodiny dnes přišlo k urnám většinou méně než pět procent voličů. Účast je tak mírně nižší než na začátku finále senátních voleb před dvěma lety. V porovnání s minulým pátkem, kdy se konalo první kolo senátních voleb spolu s krajskými volbami, je zatím zájem zhruba poloviční. Téměř deset procent hlasovalo dosud na některých místech Jičínska a Olomoucka. Na řadě míst se naopak účast pohybuje mezi dvěma a třemi procenty.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Volby začaly ve 14.00. Voliči na třetině území vybírají 27 nových či staronových členů Senátu. V prvním kole před týdnem postoupili zástupci ANO ve 14 obvodech, sociální demokraté a lidovci mají ve finále po devíti kandidátech, které nominovali. ODS má možnost udržet si alespoň pět mandátů. Starostové mohou získat čtyři senátory, TOP 09 má tři, KSČM jednoho.

Lidé zatím k volbám moc nechodí

Dvě až tři procenta dosud přišly volit třeba na Novojičínsku a Bruntálsku, Karlovarsku, na radnici v Ústí nad Orlicí nebo v pardubické Základní škole Benešovo náměstí. Minimální zájem prozatím provází druhé kolo senátních voleb také na Ústecku.

„Hned po 14.00 hodin přišlo několik převážně starších lidí, jinak ale lidé moc nechodí. Možná se to zlepší později, až půjdou lidé z práce, ale moc na to nespoléháme," řekla komisařka z volební místnosti v Pařížské ulici.

Nejmenší zájem byl na Blanensku

Účast ve třech volebních obvodech v Praze se pohybuje od 4,7 procenta v Praze 10, přes pět procent v šesté městské části do asi 7,5 procenta v Praze 11. Ve čtyřech jihomoravských obvodech byl zájem o druhé kolo voleb do Senátu pod čtyřmi procenty. Největší byl na Hodonínsku, naopak nejmenší na Blanensku.

Na Jihlavsku se zatím volební účast pohybuje od tří do sedmi procent. Větší zájem o senátní volby zatím nehlásí ani Telč a Dačice, domovská města kandidátů. „Účast zatím není nic moc. Možná i to počasí na to má vliv," řekl člen jedné volební komise v Telči.

Zájem o volby nemají ani lidé ve Středočeském kraji

Ve středních Čechách do 16.00 přišlo k urnám v Mělníku do deseti procent voličů. V Berouně dosud hlasovala jen necelá tři procenta. V Kutné Hoře zatím přišlo volit mírně přes čtyři procenta voličů.

Mezi dvěma a osmi procenty se pohybuje účast v jihočeských obvodech. Třeba v Trhových Svinech by mohlo v tamní střední škole ve Školní ulici volit 612 lidí, zatím jich přišlo 14.

Volí titíž lidé všech věkových kategorií

Sotva pět procent voličů zatím dorazilo na senátní finále na Liberecku. Třeba v Základní škole Kaplického to bylo jen 3,7 procenta, naopak komise v Heřmanicích nebo Černousech hlásily už sedm procent. Podobně na Kroměřížsku byla sedmiprocentní účast například v části Kroměříže Trávník, v Morkovicích ale hlasovaly jen asi tři procenta oprávněných voličů.

Ve volebním obvodu Plzeň-město se účast pohybuje spíš pod pěti procenty. Pětiprocentní je například ve Spáleném Poříčí. „Ve vztahu k prvnímu kolu je to méně než polovina a jsou to titíž lidé všech věkových kategorií," řekla členka místní komise.

Nejnižší účast byla v roce 2002

V první den hlasování se volební místnosti uzavřou ve 22.00. V sobotu budou moci lidé jít volit mezi 08.00 a 14.00.

Zájem o druhé kolo senátních voleb bývá tradičně nižší. Nejvyšší účast byla zatím v roce 2002, kdy přišlo hlasovat 32,6 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma roky, kdy k urnám přišlo zhruba 16,7 procenta voličů.

Čtěte také: Lidé začali rozhodovat o síle vládní většiny v Senátu